Thế giới dự báo có hơn 1 tỷ ô tô kết nối internet qua mạng di động

Ngày càng có nhiều tiện ích trên ô tô đòi hỏi kết nối Internet toàn thời gian. Ảnh: Hoàng Linh

Theo nghiên cứu mới của hãng phân tích Omdia, đến năm 2035 thế giới sẽ có khoảng 1,05 tỷ ô tô kết nối, so với 473,7 triệu chiếc năm 2025. Số lượng phương tiện này dự kiến tăng trung bình 8,3% mỗi năm, cho thấy kết nối mạng đang trở thành một thành phần ngày càng quan trọng trong ô tô hiện đại.

Ô tô kết nối không còn chỉ dùng mạng di động để truy cập Internet hoặc cung cấp các dịch vụ giải trí. Các nhà sản xuất còn sử dụng kết nối mạng cho nhiều chức năng quan trọng hơn, như cập nhật phần mềm từ xa, cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, hỗ trợ tìm đường cho xe điện, hỗ trợ lái xe và các dịch vụ an toàn.

Xu hướng phát triển này cũng đang làm thay đổi cách các hãng xe kinh doanh sản phẩm. Thay vì chỉ bán một chiếc xe hoàn chỉnh, nhà sản xuất có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong suốt vòng đời phương tiện, thông qua các gói dịch vụ kết nối, cập nhật phần mềm và bổ sung tính năng mới.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào mạng viễn thông cũng tạo ra một vấn đề mà ngành ô tô phải giải quyết trong những năm tới. Omdia dự báo quá trình ngừng cung cấp mạng LTE có thể bắt đầu từ khoảng năm 2030. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng tới số lượng lớn ô tô vẫn đang sử dụng mạng LTE khi các nhà mạng chuyển sang những công nghệ mới hơn. Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi sang mạng 5G vẫn diễn ra tương đối chậm.

Điểm khó của ngành ô tô nằm ở sự khác biệt rất lớn giữa vòng đời của một chiếc xe và vòng đời của công nghệ viễn thông. Một chiếc ô tô có thể được sử dụng trong 10-15 năm, thậm chí lâu hơn. Trong khi đó, các nhà mạng có thể thay đổi công nghệ, đóng một loại mạng hoặc phân bổ lại tần số trong thời gian ngắn hơn nhiều.

Điều này có nghĩa là một chiếc ô tô được bán ra vào cuối thập niên này có thể vẫn hoạt động bình thường khi mạng LTE mà xe sử dụng đã bị ngừng cung cấp. Khi đó, vấn đề không chỉ là chiếc xe không thể truy cập Internet. Những chức năng phụ thuộc vào kết nối liên tục cũng có thể bị ảnh hưởng.

Trong số đó có cập nhật phần mềm, thông tin dẫn đường, các dịch vụ dành cho xe điện, hệ thống hỗ trợ lái và một số tính năng an toàn. Nếu không có phương án thay thế, những chức năng từng được quảng cáo như một phần giá trị của chiếc xe có thể dần mất tác dụng khi mạng viễn thông thay đổi.

Đây là thách thức mà các hãng xe phải tính toán ngay từ khi phát triển sản phẩm. Nhà sản xuất sẽ cần phối hợp chặt chẽ hơn với các nhà mạng, xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống kết nối và bảo đảm phương tiện có thể sử dụng các công nghệ mạng mới trong suốt vòng đời.

Bài toán này càng trở nên quan trọng khi ngành ô tô chuyển sang mô hình xe được điều khiển bằng phần mềm. Nếu trước đây phần lớn giá trị của một chiếc xe nằm ở động cơ, hệ thống truyền động, thiết kế và trang bị cơ khí, thì nay phần mềm và khả năng kết nối ngày càng quyết định trải nghiệm của người dùng.

Vì vậy, việc một chiếc xe có thể tiếp tục kết nối trong 10-15 năm tới đang trở thành một vấn đề không kém phần quan trọng so với độ bền của động cơ hay hệ thống truyền động. Nếu vòng đời của xe không được tính toán phù hợp với vòng đời mạng viễn thông, thế giới có thể xuất hiện một lượng lớn ô tô vẫn vận hành tốt về mặt cơ khí nhưng mất đi một phần đáng kể các chức năng thông minh.