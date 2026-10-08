Thế giới động vật thu nhỏ tại vườn sinh thái hàng đầu Nam Mỹ

Đàn vượn cáo đuôi khoang phơi nắng trên các thanh gỗ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại bàng xanh Chile (Andean Condor) là loài chim săn mồi đặc trưng của Nam Mỹ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hổ trắng được nuôi dưỡng tại Temaikèn nhằm phục vụ mục đích giáo dục bảo tồn và thu hút khách tham quan. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chồn meerkat chăm chú quan sát xung quanh để cảnh giác mối nguy hiểm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Linh dương Eland, loài linh dương lớn thuộc chương trình giới thiệu và bảo tồn động vật hoang dã từ các vùng thảo nguyên tại Temaikèn. (Ảnh: Thanh Tùng /TTXVN)

Loài sếu khuê tú đến từ phương Đông với "mái tóc lão tiên sinh". (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Vạc lưng đen (Black-crowned night heron) là loài chim lội phổ biến ở các vùng đất ngập nước Nam Mỹ, thường đi kiếm ăn vào ban đêm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bồ nông trắng có kích thước lớn thường thấy ở vùng ven biển và đầm lầy Nam Mỹ, nổi bật với chiếc túi mỏ khổng lồ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Temaikèn sở hữu khu vực aviario (vườn chim) lớn nhất Nam Mỹ, bảo tồn hàng trăm loài thủy cầm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chim cốc xuất hiện nhiều dọc các bờ biển và sông hồ lớn ở Nam Mỹ, có khả năng lặn sâu bắt cá cực tốt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Báo đốm Mỹ (Jaguar) là loài mèo lớn nhất châu Mỹ, biểu tượng của rừng rậm Amazon, hiện đang bị đe dọa do mất môi trường sống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cò tuyết là loài chim có mặt tại hầu hết các vùng đất ngập nước ấm áp của Nam Mỹ, thường đi theo đàn để tìm kiếm tôm cá nhỏ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đôi mắt đặc trưng của Bucorvus leadbeater là loài chim mỏ sừng lớn nhất thế giới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Báo sư tử (Puma) có vùng phân bố cực rộng tại Nam Mỹ, từ các khu rừng rậm cho đến vùng núi cao Andes lạnh giá. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN )

Vượn cáo đuôi khoan, loài linh trưởng bản địa của Madagascar, được bảo tồn tại Temaikèn trong môi trường mô phỏng tự nhiên. (Ảnh: Thanh Tùng /TTXVN)

Chồn meerkat (suricata) có nguồn gốc từ châu Phi, loài động vật có tập tính xã hội cao này là một trong những điểm thu hút khách nhất tại khu sinh thái Temaikèn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN )

Đà điểu đầu mào (Cassowary) được nuôi dưỡng trong chương trình bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu của Temaikèn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Vượn cáo đỏ, loài linh trưởng quý hiếm khác nằm trong chương trình bảo tồn loài có nguy cơ tuyệt chủng của vườn sinh thái. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)