Thế giới động vật thu nhỏ tại vườn sinh thái hàng đầu Nam Mỹ

Đây là vườn thú duy nhất tại Argentina đạt chứng nhận của Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung (AZA). Tên gọi Temaikèn là sự kết hợp giữa hai từ "tem" (đất) và "aiken" (sự sống) trong ngôn ngữ của người Tehuelche bản địa.

Với diện tích 72 ha, Temaikèn chuyên về các loài động vật hoang dã bản địa của Argentina cũng như các loài ngoại lai và những loài đang bị đe dọa.

Chim cốc – Loài chim xuất hiện nhiều dọc các bờ biển và sông hồ lớn ở Nam Mỹ, có khả năng lặn sâu bắt cá cực tốt.

Vạc lưng đen – Loài chim lội phổ biến ở các vùng đất ngập nước Nam Mỹ, thường đi kiếm ăn vào ban đêm.

Chồn meerkat (suricata) – Tuy có nguồn gốc từ châu Phi, loài động vật có tập tính xã hội cao này là một trong những điểm thu hút khách nhất tại khu sinh thái Temaikèn.

Đàn vượn cáo đuôi khoang phơi nắng trên các thanh gỗ. Temaikèn thiết kế các khu vực không vách ngăn tự nhiên để động vật tự do hoạt động.

Chồn meerkat chăm chú quan sát xung quanh để cảnh giác mối nguy hiểm – hành vi tự nhiên được giữ nguyên vẹn trong môi trường bán hoang dã.

Đại bàng xanh Chile – loài chim săn mồi đặc trưng của Nam Mỹ.

Vượn cáo đỏ – Một loài linh trưởng quý hiếm khác nằm trong chương trình bảo tồn loài có nguy cơ tuyệt chủng của vườn sinh thái.

Cò tuyết – Loài chim có mặt tại hầu hết các vùng đất ngập nước ấm áp của Nam Mỹ, thường đi theo đàn để tìm kiếm tôm cá nhỏ.

Báo đốm Mỹ (Jaguar) – Loài mèo lớn nhất châu Mỹ và là biểu tượng của rừng rậm Amazon, hiện đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

Hồng hạc Caribe – Loài chim biểu tượng của các vùng đầm lầy muối và hồ nước cạn tại Nam Mỹ, nổi bật nhờ sắc lông hồng cam tự nhiên.