Thế Giới Di Động tăng mạnh quy mô đầu tư tài chính, dòng tiền đầu tư âm hơn 10.000 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy tại ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) đạt hơn 107.392 tỷ đồng, tăng 27,9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) đạt khoảng 53.315 tỷ đồng, tăng so với gần 41.884 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn của Thế Giới Di Động.

Nếu tính thêm 6.456 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tổng tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 59.771 tỷ đồng. Con số này cao gấp khoảng 2,15 lần dư nợ vay ngắn hạn 27.774 tỷ đồng tại cuối quý III.

Khoảng chênh lệch cho thấy Thế Giới Di Động nắm giữ lượng tiền và tài sản tài chính ngắn hạn lớn so với quy mô vay ngắn hạn. Tuy nhiên, không thể coi toàn bộ số dư này là tiền mặt có thể sử dụng ngay để thanh toán nghĩa vụ, bởi khả năng chuyển đổi thành tiền còn phụ thuộc kỳ hạn và tính thanh khoản của từng khoản đầu tư.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư của Thế Giới Di Động âm hơn 10.477 tỷ đồng, cao hơn mức âm khoảng 6.237 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp chi gần 47.924 tỷ đồng cho hoạt động cho vay và mua công cụ nợ, trong khi thu hồi cho vay và tiền thu từ bán lại công cụ nợ đạt gần 35.994 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai dòng tiền góp phần đáng kể vào mức chi ròng từ hoạt động đầu tư.

Trong quý III/2026, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần hơn 52.613 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ và tăng 7,9% so với quý II. Lợi nhuận gộp đạt hơn 11.421 tỷ đồng, tăng 52,7%.

Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.239 tỷ đồng, tăng 95,1%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 3.521 tỷ đồng, tăng 97,4%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 3.094 tỷ đồng, tăng 74,7%.

Thế Giới Di Động vừa tăng trưởng lợi nhuận, vừa đối mặt với áp lực chuyển hóa lợi nhuận thành tiền.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 147.826 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 9.633 tỷ đồng, tăng 93,1%. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán VPS, áp lực vốn lưu động, đặc biệt từ sự gia tăng hàng tồn kho, là yếu tố cần chú ý khi đánh giá dòng tiền kinh doanh của Thế Giới Di Động. Đây cũng là vấn đề đặt ra khi so sánh tăng trưởng lợi nhuận với khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành tiền thực tế.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III âm khoảng 531 tỷ đồng, trái ngược với mức dương hơn 2.382 tỷ đồng trong quý II và khoảng 2.776 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ tiêu này đạt khoảng 3.044 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ và tương đương khoảng 31,6% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Hàng tồn kho là khoản mục đáng chú ý. Cuối quý III, giá trị hàng tồn kho ròng đạt khoảng 35.054 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cuối năm 2025. Biến động tăng hàng tồn kho làm giảm dòng tiền khoảng 7.953 tỷ đồng trong kỳ theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của Thế Giới Di Động dương gần 8.890 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng từ hoạt động tài chính, trong khi dòng tiền kinh doanh chưa tăng tương ứng với lợi nhuận.

Trong các quý tới, khả năng kiểm soát hàng tồn kho, cải thiện dòng tiền kinh doanh và duy trì hiệu quả danh mục đầu tư tài chính sẽ là những yếu tố cần theo dõi. Đây cũng là cơ sở để đánh giá liệu tăng trưởng lợi nhuận của Thế Giới Di Động có được hỗ trợ bền vững bởi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hay không.