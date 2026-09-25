Thế giới Di động (MWG): Lãnh đạo điều hành tiếp tục bán ra hàng triệu cổ phiếu

Lãnh đạo cấp cao liên tiếp giảm tỷ lệ sở hữu

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên Hội đồng quản trị điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động vừa hoàn tất việc bán ra 1 triệu cổ phiếu. Giao dịch này được thực hiện từ ngày 7/9 đến ngày 23/9 qua phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của lãnh đạo này tại doanh nghiệp đã giảm từ mức 0,15% xuống còn 0,09% vốn điều lệ.

Nhìn lại các giao dịch trước đó trong năm nay, ông cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu từ ngày 6/5 đến ngày 21/5 theo phương thức thỏa thuận. Đến ngày 7/7, ông thực hiện mua vào 721.899 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP với mức giá ưu đãi 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của doanh nghiệp đang trải qua chu kỳ điều chỉnh. Tính từ ngày 26/2 đến ngày 24/9, thị giá đã ghi nhận mức giảm 20,9%, lùi từ 92.160 đồng xuống mức 72.900 đồng cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu này hiện đang được giao dịch dưới đường trung bình động MA 200.

Kết quả kinh doanh bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Trái với diễn biến giá cổ phiếu, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cụ thể, trong quý II năm 2026, doanh thu đạt mức 48.751,28 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý này đạt 3.354,9 tỷ đồng, tương đương mức tăng 102,4% so với quý II năm ngoái.

Lũy kế trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của công ty đạt 95.213,2 tỷ đồng, tăng 29,1% so với mức thực hiện của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế mang về 6.112,5 tỷ đồng, tăng trưởng 90,7%. Những con số này cho thấy sự mở rộng về doanh số và hiệu quả quản lý chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ.

Năm 2026, đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 9.200 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 66,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau sáu tháng hoạt động.