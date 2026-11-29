Tăng hạn mức bảo lãnh cho Bách Hóa Xanh tại ba ngân hàng nước ngoài đến hết năm 2027

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15 ban hành ngày 27/11/2026. Theo nội dung nghị quyết, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua việc bảo lãnh đối với Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh với các hạn mức bảo lãnh tăng thêm tại ba ngân hàng quốc tế.

Cụ thể, Thế giới Di động phê duyệt hạn mức bảo lãnh tăng thêm tối đa 30 triệu đồng tại Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải Chi nhánh Singapore, tối đa 35 triệu USD tại Ngân hàng Citibank, N.A., Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và tối đa 400 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn bảo lãnh đối với các khoản vay nêu trên kéo dài đến hết ngày 31/12/2027. Để triển khai các thủ tục liên quan, Hội đồng quản trị Thế giới Di động giao và ủy quyền cho ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc công ty, thay mặt doanh nghiệp quyết định và ký kết cam kết hỗ trợ tài chính cùng bất cứ tài liệu cần thiết nào khác, bao gồm cả các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm để hoàn tất giao dịch với các ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 9.634 tỷ đồng, nhóm cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới đã có lãi

Việc bổ sung hạn mức bảo lãnh cho chuỗi bán lẻ thực phẩm diễn ra trên nền tảng kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của toàn tập đoàn. Trong quý III/2026, lợi nhuận sau thuế của Thế giới Di động đạt hơn 3.521 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt gần 9.634 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2025. Theo giải trình từ phía Thế giới Di động, lợi nhuận ròng tăng cao chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng trưởng 30%, góp phần mở rộng quy mô lợi nhuận gộp tuyệt đối, kết hợp với việc duy trì mô hình vận hành tinh gọn và tối ưu hóa chi phí trên toàn hệ thống các chuỗi kinh doanh.

Xét riêng mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận cả doanh thu lẫn lợi nhuận quý III/2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu tăng gần 34% nhờ chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng hiệu quả. Đáng chú ý, nhóm cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính đầy đủ chi phí khấu hao và chi phí kho vận. Bên cạnh việc mở rộng độ phủ, Bách Hóa Xanh tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng hiện hữu và tiết kiệm chi phí vận hành chung của toàn hệ thống.