Thế Giới Di Động lãi kỷ lục hơn 3.500 tỷ một quý

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 52.600 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ giá vốn và các khoản chi phí, doanh nghiệp bán lẻ điện thoại, điện máy này ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 3.521 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất Thế Giới Di Động đạt được trong một quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần gần 147.827 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.634 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 93% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ và vượt gần 5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026, dù vẫn còn một quý kinh doanh phía trước.

Điện Máy Xanh là trụ cột doanh thu

Xét theo cơ cấu kinh doanh, nhóm cửa hàng thuộc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), bao gồm các chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu cho tập đoàn.

Trong 9 tháng đầu năm, nhóm này mang về gần 99.200 tỷ đồng doanh thu sau khi loại trừ giao dịch nội bộ, tăng 29% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 67% tổng doanh thu hợp nhất của Thế Giới Di Động.

Đáng chú ý, tăng trưởng không chủ yếu đến từ việc mở rộng mạng lưới cửa hàng mà được thúc đẩy bởi hiệu quả kinh doanh tại các điểm bán hiện hữu. Theo Thế Giới Di Động, doanh thu trên cửa hàng hiện hữu (SSSG) của nhóm DMX tăng 30% so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng ghi nhận ở tất cả chuỗi và ngành hàng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 50%, chiếm khoảng 38% tổng doanh thu của nhóm.

Tại thị trường Indonesia, chuỗi EraBlue duy trì tốc độ mở rộng nhanh với doanh thu 9 tháng đạt 4.635 tỷ rupiah (IDR), tăng 86% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, chuỗi mở thêm 156 cửa hàng, đồng thời ghi nhận doanh thu trên các điểm bán hiện hữu tăng 13%.

Tính đến cuối tháng 9, hệ thống bán lẻ thuộc nhóm Điện Máy Xanh, bao gồm EraBlue, có tổng cộng 3.340 cửa hàng.

Bước sang quý IV, Thế Giới Di Động kỳ vọng sức mua trong mùa cao điểm cuối năm cùng sự đóng góp của các sản phẩm Apple thế hệ mới, trong đó có iPhone Duo, sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh thu. Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm khoảng 30% so với năm 2025.

Bách Hóa Xanh mở thêm gần 1.350 cửa hàng

Bên cạnh mảng điện thoại và điện máy, Bách Hóa Xanh tiếp tục là động lực tăng trưởng đáng kể của Thế Giới Di Động, với doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 9, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này ước đạt doanh thu khoảng 5.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức kỷ lục ghi nhận trong tháng trước.

Theo Thế Giới Di Động, tăng trưởng của Bách Hóa Xanh chủ yếu đến từ hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đồng thời được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Cụ thể, từ 2.559 cửa hàng vào đầu năm, hệ thống đã tăng lên 3.904 điểm bán vào cuối tháng 9. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, chuỗi đã mở mới 1.345 cửa hàng. Riêng tháng 9, Bách Hóa Xanh khai trương thêm 292 cửa hàng, cho thấy tốc độ mở rộng mạng lưới tiếp tục được đẩy mạnh.

Bách Hóa Xanh mở mới 1.345 cửa hàng trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Liên Phạm.

Không chỉ gia tăng số lượng điểm bán, hiệu quả hoạt động của các cửa hàng mới cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo doanh nghiệp, các cửa hàng Bách Hóa Xanh mở trong năm 2026 đã đạt lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí khấu hao và kho vận.

Ở các mảng kinh doanh còn lại, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ. Thế Giới Di Động cho biết chuỗi tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành, hướng đến mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong năm 2026.

Trong khi đó, AVAKids duy trì doanh thu tương đương cùng kỳ năm trước, đồng thời tập trung tối ưu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 9, Thế Giới Di Động đang vận hành 438 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AVAKids.