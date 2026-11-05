Thế Giới Di Động lãi hơn 9.600 tỷ đồng, tồn kho máy tính tăng 160%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của MWG đạt gần 147.827 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 31.941 tỷ đồng, tăng 43,6%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 11.600 tỷ đồng, tăng 89,1%.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt hơn 52.613 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.521 tỷ đồng, tăng 97,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 3.094 tỷ đồng, tăng 74,7%.

Với kết quả này, MWG đã vượt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 6.196 đồng, tăng 83,6% so với mức 3.379 đồng cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động

Tồn kho máy tính xách tay tăng hơn 160%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MWG đạt hơn 107.392 tỷ đồng, tăng 27,9% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 53.314 tỷ đồng, tăng 27,3%; tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 6.456 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Đáng chú ý, hàng tồn kho trước dự phòng đạt hơn 35.829 tỷ đồng, tăng 28,5% so với đầu năm. Sau khi trừ dự phòng giảm giá, giá trị tồn kho còn hơn 35.053 tỷ đồng.

Điện thoại di động tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 11.703 tỷ đồng, tăng 12,1%. Tuy nhiên, máy tính xách tay ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ hơn 2.038 tỷ đồng lên hơn 5.302 tỷ đồng, tương ứng tăng 160,1%.

Tồn kho thiết bị gia dụng tăng 38,4%, lên hơn 4.644 tỷ đồng; phụ kiện tăng 50,5%, đạt hơn 2.072 tỷ đồng. Ngược lại, tồn kho thiết bị điện tử giảm 4,1%, còn hơn 5.233 tỷ đồng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ đạt hơn 775,8 tỷ đồng, tăng 27,3% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt gần 54.997 tỷ đồng, tăng 8,3%. Dư nợ vay ngắn hạn còn gần 27.774 tỷ đồng, giảm 7,2%; trong khi phải trả người bán ngắn hạn tăng 23,5%, lên gần 16.198 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 52.395 tỷ đồng, tăng 57,9%.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) mới đây, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG, chia sẻ về hiệu quả đầu tư của Mekong Capital vào Thế Giới Di Động.

Theo thông tin được ông Tài dẫn lại, Chris Freund, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital, từng cho biết khoản đầu tư của quỹ vào MWG mang lại lợi nhuận gấp 57 lần.

Tuy nhiên, ông Tài cho rằng mức sinh lời thực tế có thể cao hơn nhiều nếu nhà đầu tư nắm giữ lâu hơn. Theo ông, năm 2007, MWG được định giá khoảng 10 triệu USD, trong khi hiện nay giá trị doanh nghiệp vào khoảng 4 tỷ USD. Từ đó, ông ước tính khoản đầu tư ban đầu có thể tăng gấp 400 lần sau khoảng 20 năm, thay vì 57 lần như con số được công bố.

Từ câu chuyện này, Chủ tịch MWG khuyên cổ đông kiên nhẫn và có niềm tin vào doanh nghiệp tốt, không nên quá dao động trước những biến động của thị trường. Ông cũng cho rằng cơ hội đầu tư dài hạn không chỉ nằm ở MWG mà còn ở nhiều doanh nghiệp tốt khác, với tầm nhìn 5 năm có thể mang lại mức sinh lời gấp đôi, thậm chí gấp ba.