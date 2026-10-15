Thế Giới Di Động hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2026

MWG đạt doanh thu gần 148.000 tỷ đồng sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 147.953 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 80% kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng cho cả năm.

Riêng quý III/2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 52.648 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi ngày trong quý, MWG ghi nhận khoảng 572 tỷ đồng doanh thu.

Xét theo cơ cấu doanh thu lũy kế 9 tháng, Điện Máy Xanh đóng góp hơn 44% tổng doanh thu, tiếp đến là Bách Hóa Xanh với 31%. Chuỗi Thế Giới Di Động, bao gồm TopZone, chiếm gần 23%, trong khi các hoạt động kinh doanh khác đóng góp khoảng 2%.

Trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh, đơn vị quản lý các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, ghi nhận doanh thu gần 99.200 tỷ đồng, tăng 29%. Số liệu này đã loại trừ doanh thu từ các giao dịch nội bộ.

Đáng chú ý, doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu (SSSG) của khối Điện Máy Xanh tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hình thức mua trả chậm cũng tăng 50%, đóng góp khoảng 38% tổng doanh thu của khối trong 9 tháng.

Tại thị trường nước ngoài, chuỗi điện máy EraBlue ở Indonesia đạt doanh thu 4.635 tỷ rupiah Indonesia (IDR), tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi này mở thêm 156 cửa hàng trong 9 tháng, với mức tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu đạt 13%.

Tính đến ngày 30/9/2026, MWG vận hành tổng cộng 7.777 cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ, gồm 3.340 cửa hàng thuộc nhóm Điện Máy Xanh (bao gồm EraBlue), 3.904 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 438 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AVAKids.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, MWG dự kiến chi khoảng 1.476 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026. Trước đó, doanh nghiệp đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ tương tự.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu MWG dừng ở mức 73.500 đồng/cổ phiếu, tăng gần 18% so với mức 62.330 đồng/cổ phiếu tại phiên ngày 22/7. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 108.463 tỷ đồng.