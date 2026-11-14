Thế giới bước vào kỷ nguyên điện năng, IEA dự báo bước nhảy vọt về công suất

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhận định thế giới đang bước vào kỷ nguyên điện năng. (Nguồn: Azertag)

Theo The Guardian ngày 13/11, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhận định thế giới đang bước vào kỷ nguyên điện năng khi nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh trong giao thông, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.

Ông cho biết trong 10 năm qua, thế giới đã bổ sung khoảng 5.000 gigawatt công suất phát điện. Trong 10 năm tới, IEA dự kiến mức tăng có thể đạt khoảng 12.000 gigawatt, hơn gấp đôi thập niên trước.

Theo ông Birol, dầu mỏ và khí đốt vẫn tiếp tục được sử dụng, nhưng điện đang dần trở thành nguồn năng lượng ngày càng quan trọng trong các hoạt động kinh tế.

Nhận định được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện 185 quốc gia đang thảo luận đề xuất nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của thế giới lên 35% vào năm 2035.

Hiện điện năng đáp ứng khoảng một phần tư nhu cầu năng lượng cuối cùng, trong khi nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp phần lớn năng lượng còn lại, đặc biệt trong giao thông vận tải, sưởi ấm và công nghiệp.

Ông Birol cho rằng chuyển sang sử dụng điện có thể nâng cao hiệu quả năng lượng do nhiều hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch gây thất thoát năng lượng dưới dạng nhiệt.

Sự phát triển của xe điện, các trung tâm dữ liệu phục vụ AI và nhu cầu điều hòa không khí ngày càng tăng cũng đang thúc đẩy quá trình điện khí hóa.

Tuy nhiên, người đứng đầu IEA nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm giá điện hợp lý. Ông cho rằng việc phát triển nguồn điện tái tạo trong nước có thể giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hạn chế tác động từ biến động giá năng lượng quốc tế.

Nếu được thông qua tại COP31, mục tiêu điện khí hóa có thể gửi tín hiệu quan trọng tới các nhà đầu tư về định hướng phát triển năng lượng trong những thập niên tới, theo ông Birol.