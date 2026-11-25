Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: THX/TTXVN

Thất bại này khiến thế giới bỏ lỡ cơ hội tạo động lực chung cho nhiều lĩnh vực, từ loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đến bảo vệ đại dương và duy trì mục tiêu hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Theo truyền thông Anh, thỏa thuận Antalya được xem là trọng tâm của Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của hội nghị, các quốc gia ngày càng giữ lập trường cứng rắn, khiến văn kiện không thể được thông qua.

Thỏa thuận đổ vỡ không chỉ phản ánh những bất đồng về chính sách khí hậu mà còn làm mất đi cơ hội xây dựng một khuôn khổ hợp tác toàn cầu nhằm giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.

Nỗ lực duy trì mục tiêu 1,5 độ C

COP31 là hội nghị khí hậu đầu tiên thừa nhận khả năng thế giới không thể tránh khỏi việc vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu được thống nhất trong Hiệp định Paris năm 2015.

Các nhà khoa học đã cảnh báo về kịch bản này trước hội nghị vài tháng. Tuy nhiên, những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là các đảo quốc và nước có địa hình thấp tại Thái Bình Dương, vẫn muốn duy trì nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ.

Thỏa thuận Antalya được kỳ vọng sẽ thể hiện cam kết tiếp tục theo đuổi mục tiêu 1,5 độ C, đồng thời thúc đẩy cắt giảm sâu, nhanh và bền vững lượng khí thải nhà kính. Văn kiện cũng đề cập việc thu hẹp khoảng cách trong năng lực thích ứng, tăng hỗ trợ để các cộng đồng dễ tổn thương có thể ứng phó và phục hồi sau thiên tai khí hậu.

Dù vậy, một số quốc gia đang đối mặt nguy cơ nước biển dâng cho rằng ngôn ngữ trong dự thảo chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, nếu được thông qua, thỏa thuận vẫn có thể trở thành cơ sở quan trọng để duy trì cam kết quốc tế, đồng thời phát đi thông điệp rằng những quốc gia dễ tổn thương không bị bỏ lại phía sau.

Điện khí hóa và chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch

Một trong những đề xuất đáng chú ý của nước đồng chủ trì hội nghị Australia và chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ là đưa mục tiêu điện khí hóa vào thỏa thuận chung.

Điện khí hóa được hiểu là chuyển các hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang điện, chẳng hạn thay ôtô chạy xăng, dầu bằng xe điện, hoặc sử dụng bếp từ, máy nước nóng điện và hệ thống bơm nhiệt thay cho thiết bị dùng khí đốt.

Theo dự thảo, các nước hướng tới nâng tỷ trọng điện trong tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35% vào năm 2035. Mục tiêu này đi kèm việc mở rộng năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển công nghệ phát thải thấp và cải thiện khả năng tiếp cận điện.

Bộ trưởng Khí hậu Australia Chris Bowen cho rằng quá trình chuyển đổi này là xu hướng tất yếu. Hơn 90 quốc gia đã tham gia cam kết tự nguyện mang tên “35 by 35”, nhằm thúc đẩy điện khí hóa trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, nỗ lực đạt đồng thuận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch lại gặp trở ngại lớn hơn. Trong những ngày trước khi các văn bản cuối cùng được đưa ra đàm phán, dự thảo Antalya từng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng theo cách công bằng, có trật tự và phù hợp với hoàn cảnh từng quốc gia.

Văn kiện cũng kêu gọi đẩy nhanh việc loại bỏ các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch kém hiệu quả, đồng thời thúc đẩy hành động ngay lập tức nhằm giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng này.

Dù quá trình chuyển đổi đang diễn ra ở nhiều nơi, tốc độ vẫn không đồng đều. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực chính trị cho xu hướng này. Tuy nhiên, các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, trong đó có Saudi Arabia, phản đối việc đưa cụm từ “nhiên liệu hóa thạch” vào văn kiện cuối cùng.

Tranh cãi về công nghệ thu giữ carbon

Một nội dung gây tranh luận khác là công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), được Saudi Arabia thúc đẩy mạnh mẽ.

Công nghệ này được kỳ vọng giúp giảm lượng CO2 trong khí quyển, qua đó góp phần đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại mức thấp hơn sau khi vượt ngưỡng 1,5 độ C. Dự thảo Antalya đề xuất nâng quy mô triển khai CCUS trên toàn cầu lên mức một tỷ tấn mỗi năm vào năm 2035.

Tuy nhiên, công nghệ này chủ yếu được các doanh nghiệp nhiên liệu hóa thạch triển khai và hiệu quả thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Theo Global CCS Institute, các dự án trên thế giới hiện có khả năng lưu trữ khoảng 68 triệu tấn CO2 mỗi năm, nếu vận hành đúng công suất.

Con số này chưa bằng 0,2% lượng CO2 phát thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch trong năm 2026, ước tính khoảng 38,2 tỷ tấn.

Denise Cauchi, đại diện Climate Action Network Australia, cảnh báo việc quá phụ thuộc vào công nghệ thu giữ carbon có thể tạo ra kẽ hở trong các thỏa thuận khí hậu quốc tế. “Không thể dùng một thìa carbon được thu giữ để biện minh cho cả đại dương nhiên liệu hóa thạch tiếp tục được khai thác”, bà nói.

Dù vậy, thỏa thuận Antalya cũng có thể tạo điều kiện thúc đẩy những phương pháp loại bỏ carbon khác, như công nghệ thu giữ CO2 trực tiếp từ không khí và phục hồi rừng. Nếu được triển khai thận trọng với quy mô đủ lớn, các giải pháp này có thể góp phần giảm nồng độ khí nhà kính và hạ nhiệt độ toàn cầu.

Đại dương lần đầu được kỳ vọng trở thành trọng tâm

Australia, trong vai trò đồng chủ tịch COP31, muốn đưa đại dương trở thành một nội dung trọng tâm của thỏa thuận khí hậu toàn cầu.

Đại dương đã hấp thụ hơn 90% lượng nhiệt dư thừa do hoạt động của con người gây ra, đồng thời giữ lại khoảng một phần ba lượng CO2 phát thải bổ sung. Tuy nhiên, tình trạng nước biển ấm lên và mực nước biển dâng đang đe dọa hệ sinh thái, sinh kế và an ninh lương thực của hàng triệu người.

Dự thảo Antalya đề cập nhiều lần đến vai trò của các giải pháp khí hậu dựa vào đại dương trong việc tăng cường khả năng thích ứng, giảm phát thải và bảo vệ đa dạng sinh học.

Văn kiện cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của biến đổi khí hậu đối với đại dương, cộng đồng ven biển và các hệ sinh thái biển. Một số nội dung liên quan đến việc duy trì hoạt động giám sát khoa học cũng được đưa vào dự thảo.

Trong những giờ cuối hội nghị, Fiji đã đề xuất tách riêng một số nội dung về đại dương để tiếp tục xem xét. Đề xuất không được thông qua tại hội nghị, nhưng các vấn đề này đã được chuyển sang quy trình của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để thảo luận tại các cơ quan chuyên môn.

Cắt giảm methane để giảm tốc độ nóng lên

Thỏa thuận Antalya cũng được kỳ vọng tạo động lực cho các nỗ lực giảm phát thải methane, loại khí nhà kính có khả năng giữ nhiệt mạnh hơn CO2 trong những khoảng thời gian ngắn.

Bên ngoài tiến trình COP, nhiều quốc gia đã tham gia cam kết tự nguyện giảm 30% lượng phát thải methane vào năm 2030. Văn kiện Antalya có thể giúp tăng cường phối hợp và thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu này.

Dự thảo nhấn mạnh việc cắt giảm methane và các khí nhà kính không chứa carbon khác có thể góp phần hạn chế mức nhiệt độ tăng cao nhất trong tương lai, đồng thời yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, điều kiện quốc gia.

Do methane tồn tại trong khí quyển trong thời gian ngắn hơn CO2 nhưng có khả năng giữ nhiệt lớn, việc giảm phát thải loại khí này có thể mang lại hiệu quả hạ nhiệt nhanh hơn.

Dù thỏa thuận Antalya không được thông qua, những cơ hội mà văn kiện hướng tới vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Các quốc gia vẫn có thể tiếp tục thúc đẩy chính sách, huy động vốn, phát triển công nghệ và triển khai hành động khí hậu trong những khuôn khổ riêng.

Tuy nhiên, một thỏa thuận chung có thể tạo ra sức mạnh phối hợp lớn hơn, giúp các chiến dịch và chính sách khí hậu được triển khai đồng bộ trên toàn cầu. Sự đổ vỡ tại COP31 vì vậy không chỉ là thất bại của một văn kiện, mà còn là cơ hội bị bỏ lỡ để thế giới cùng hành động trước cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng.