Thế giới 9/11: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mất điện; NASA tuyển phi hành gia; Mỹ hạn chế không kích Iran

Các tay súng đã sát hại một tình nguyện viên an ninh địa phương cùng 10 người thân của ông, phóng hỏa nhà cửa và bắt cóc 13 người khác trong cuộc tấn công nhằm vào một ngôi làng ở bang Zamfara, tây bắc Nigeria, theo cảnh sát cho biết ngày 9/11.