Thế giới 9/11: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mất điện; NASA tuyển phi hành gia; Mỹ hạn chế không kích Iran
Bản tin quốc tế ngày 9 tháng 11 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lại mất điện; Mỹ có thể hạn chế không kích Iran; Đức chưa thể viện trợ thêm tên lửa Patriot cho Ukraine; Mỹ ghi nhận tiến triển về bảo đảm an ninh cho Ukraine; Anh: Gần 1.500 công dân EU bị tước quyền cư trú; Italy triển khai drone vận chuyển máu cấp cứu; NASA tuyển phi hành gia cho chương trình Artemis; Trung Quốc phóng thêm vệ tinh internet quỹ đạo thấp; khám phá rừng tinh thể muối dưới đáy Biển Chết.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-the-gioi-9-11-nha-may-dien-hat-nhan-zaporizhzhia-mat-dien-nasa-tuyen-phi-hanh-gia-my-han--a502016.html