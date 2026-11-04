Thế giới 4/11: Hàng không Châu Âu gián đoạn nghi đánh bom; Nga - Ukraine tiếp tục giao tranh; Hy Lạp siết an ninh do cảnh báo thiết bị nổ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang được cấp hộ chiếu mới sau khi phát hiện thông tin cá nhân của ông cùng các quan chức cấp cao trong chính phủ và một số người khác đã bị hiển thị suốt 5 tháng trên một trang web an ninh mạng thu phí định kỳ.