Thế giới 4/11: Hàng không Châu Âu gián đoạn nghi đánh bom; Nga - Ukraine tiếp tục giao tranh; Hy Lạp siết an ninh do cảnh báo thiết bị nổ
Bản tin quốc tế ngày 4 tháng 11 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Báo động bom giả gây gián đoạn hàng không châu Âu; Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra biển Đông; Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng giao tranh; nghi thiết bị nổ tàu du lịch, Hy lạp siết an ninh; Hacker đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance bằng thủ đoạn xin việc giả; khai mạc triển lãm quốc phòng hải quân Euronaval 2026; Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và Đan Mạch; Đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội Mỹ; Domus Galilaeae - Điểm giao thoa Do Thái giáo và Kitô giáo.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-the-gioi-4-11-hang-khong-chau-au-gian-doan-nghi-danh-bom-nga-ukraine-tiep-tuc-giao-tranh-a501588.html