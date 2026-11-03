Thế giới 3/11: Triều Tiên thử đầu đạn phân tán; Mỹ ấn định thời điểm đàm phán ba bên Nga - Ukraine; giá dầu thế giới giảm hơn 7%
Bản tin quốc tế ngày 3 tháng 11 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình; Iran xác nhận đàm phán với Mỹ qua trung gian; Mỹ ấn định thời điểm đàm phán ba bên Nga - Ukraine; Trung Quốc kêu gọi giải quyết hòa bình xung đột Trung Đông; Tây Ban Nha hoàn tất nhận dạng 69 nạn nhân tai nạn tàu cao tốc; giá dầu thế giới giảm hơn 7%; Nhật Bản đổi cơ chế hoàn thuế cho du khách nước ngoài; robot thi tài leo hơn 3.000 bậc thang núi Thái Sơn; phụ nữ Syria tạo sinh kế từ ẩm thực truyền thống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-the-gioi-3-11-trieu-tien-thu-dau-dan-phan-tan-my-an-dinh-thoi-diem-dam-phan-ba-ben-nga-u-a501476.html