Thế giới 3/11: Triều Tiên thử đầu đạn phân tán; Mỹ ấn định thời điểm đàm phán ba bên Nga - Ukraine; giá dầu thế giới giảm hơn 7%

Ngày 3-11 (giờ địa phương), cử tri Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, quyết định quyền kiểm soát Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Dân chủ có lợi thế giành lại Hạ viện, trong khi triển vọng kiểm soát Thượng viện cũng đang gia tăng, dù kết quả tại nhiều bang vẫn khó dự đoán.