Thế giới 25/11: Thái Lan thất nghiệp cao nhất trong 2 năm; Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại với Mỹ; tuyển dụng tại Nhật Bản thay đổi do AI
Bản tin quốc tế ngày 25 tháng 11 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Iran cứng rắn trong đàm phán với Mỹ; tấn công Biển Đen đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu; Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại với Mỹ; California cảnh báo nguy cơ ngập lụt do bão và triều cường; EU thất thu hơn 200 tỷ euro tiền thuế mỗi năm; AI làm thay đổi xu hướng tuyển dụng tại Nhật Bản; Seoul đầu tư hỗ trợ việc làm cho thanh niên trong kỷ nguyên AI; Thái Lan có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 2 năm; Singapore phối hợp Mỹ ngăn chặn trung chuyển chip AI; Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-the-gioi-25-11-thai-lan-that-nghiep-cao-nhat-trong-2-nam-trung-quoc-gia-han-dinh-chien-thu-a503413.html