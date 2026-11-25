Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow đã gặp nhà báo Nhật đang bị giam giữ và xác nhận nhà báo không có vấn đề gì về sức khỏe. Đại sứ quán cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Nga trả tự do ngay lập tức cho nhà báo này.