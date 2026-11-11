Thế giới 11/11: Iran công bố căn cứ tên lửa mới; Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh với Nga; Trung Quốc thử nghiệm điện gió trên tầng bình lưu
Bản tin quốc tế ngày 11 tháng 11 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Hạ viện Mỹ bác nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh; Iran công bố căn cứ tên lửa mới; Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga; Mỹ tăng đóng góp ngân sách cho NATO năm 2027; Houthi cảnh báo doanh nghiệp nước ngoài tại Saudi Arabia; Airbus đầu tư 600 triệu euro xây nhà máy mới tại Pháp; Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại; Singapore gia tăng các vụ tấn công mạng; Samsung sắp ra mắt kính thông minh tích hợp AI; Trung Quốc thử nghiệm hệ thống điện gió trên không tầng bình lưu.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-the-gioi-11-11-iran-cong-bo-can-cu-ten-lua-moi-ukraine-chuan-bi-trao-doi-tu-binh-voi-nga--a502216.html