Thế giới 11/11: Iran công bố căn cứ tên lửa mới; Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh với Nga; Trung Quốc thử nghiệm điện gió trên tầng bình lưu

Điện Kremlin ngày 11/11 cho biết, Nga chưa có kế hoạch tiếp xúc với các đại diện châu Âu tại các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine ở Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ muốn mở rộng khuôn khổ thương lượng, với sự tham gia của các đối tác châu Âu.