Họp báo công bố dự án âm nhạc “The Gentleman”. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Nhắc đến Phúc Tiệp, người yêu nhạc nhớ ngay đến chất giọng Baritone trầm dày, khỏe khoắn, giàu nội lực của làng nhạc Việt. Đây là màu giọng có khả năng tạo nên những âm hưởng mạnh mẽ, hào sảng, đặc biệt phù hợp với các tác phẩm đòi hỏi nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Từng đoạt giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Thái Bình (2003), giải Ba Cuộc thi hát Opera-Nhạc kịch toàn quốc (2004) và ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng tại giải Sao Mai 2007, nhưng phải mất 19 năm kể từ bước ngoặt Sao Mai, Phúc Tiệp mới quyết định thực hiện một liveshow quy mô lớn.

Chia sẻ tại buổi họp báo công bố dự án âm nhạc “The Gentleman” (Quý ông) diễn ra ngày 17/11 tại Hà Nội, ca sĩ Phúc Tiệp cho biết, đây là sự kiện quan trọng nhất trong hành trình âm nhạc của anh suốt mấy chục năm qua.

Trước đây, nam ca sĩ từng tổ chức 4 minishow vào các năm 2015, 2016, 2023 và 2024. Anh luôn ấp ủ ý định thực hiện một liveshow lớn hơn, nơi có thể kể lại câu chuyện về con đường âm nhạc của mình. Ở tuổi nghề 25 năm, anh cũng cho rằng đây là thời điểm đủ độ “chín” để thực hiện một liveshow có quy mô tương xứng. Đó là lý do “The Gentleman” sẽ được nam ca sĩ dành sự đầu tư lớn hơn, từ không gian biểu diễn đến cách xây dựng nội dung âm nhạc.

“The Gentleman” là liveshow đánh dấu chặng đường nghệ thuật 25 năm của ca sĩ Phúc Tiệp. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Nói thêm về tên gọi đặc biệt của liveshow, Phúc Tiệp cho biết, anh muốn chọn một từ ngắn gọn nhưng bao quát được khí chất, giọng hát cùng triết lý sống và làm nghề của mình. Theo nam ca sĩ, sự hào hoa, phong nhã của người nghệ sĩ âm nhạc hàn lâm không nằm ở bộ trang phục hay vẻ bề ngoài, mà xuất phát từ sự chỉn chu, tỉ mỉ, lòng tự trọng và cách sống, cách ứng xử.

Với Phúc Tiệp, liveshow “The Gentleman” diễn ra ở thời điểm anh nhìn nhận rõ hơn về con đường mình đã đi qua. Sau nhiều năm gắn bó với nhạc thính phòng, nam ca sĩ không còn đặt nặng việc chứng minh khả năng hay tìm kiếm một hình ảnh khác biệt, mà muốn tập trung nhiều hơn vào chất lượng biểu đạt và sự chín muồi trong âm nhạc.

Liveshow “The Gentleman” do Mars Entertainment tổ chức, với sự tham gia của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Nhạc sĩ Tú Dưa, Tổng Giám đốc công ty Mars Entertainment cho biết, đồng hành cùng những nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc và giàu khát vọng như Phúc Tiệp là cách để đơn vị góp phần kiến tạo nên những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, bài toán đặt ra khi thực hiện liveshow cho một giọng ca opera hàng đầu là không chỉ phát huy thế mạnh kỹ thuật sẵn có của họ, mà còn phải khai thác được sự đa năng và mở thêm những màu sắc âm nhạc mới mẻ để chạm tới đông đảo khán giả nhưng vẫn giữ trọn cá tính riêng của Phúc Tiệp.

Đảm nhận vai trò kết nối tổng thể chương trình, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kỳ vọng dự án sẽ mở ra một hướng đi mới bài bản để giọng ca hàn lâm tiếp cận rộng rãi hơn tới nhiều nhóm khán giả. Anh cho biết đêm diễn sẽ không sa đà vào hiệu ứng trình chiếu hay hình thức bên ngoài mà tập trung kể chuyện bằng âm nhạc, giúp giữ trọn vẻ đẹp tự nhiên nhất của giọng hát Phúc Tiệp khi hòa quyện cùng ban nhạc trẻ.

Ê-kíp thực hiện thông tin về chương trình. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Dù xác định gắn bó với âm nhạc thính phòng, nhưng Phúc Tiệp cũng từng thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ, từ bản phối World-music ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Quốc Trung đến hai album nhạc xưa và trữ tình là “Vết xưa” (2022), “Còn thương nhớ nhau” (2024). Tuy nhiên, qua mọi trải nghiệm, anh vẫn kiên định nguyên tắc làm mới để làm giàu bản sắc chứ không chạy theo thị hiếu. Song hành cùng ánh đèn sân khấu, từ tháng 9/2008 đến nay, anh còn gắn bó với công tác giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bền bỉ truyền lửa nghề cho các thế hệ học trò.

Để giải bài toán dung hòa giữa bản sắc riêng và những màu sắc âm nhạc mới khi thực hiện “The Gentleman”, nam ca sĩ cùng ê-kíp đã lựa chọn những khách mời có phong cách và mối gắn bó khác nhau với mình. Sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp không chỉ làm phong phú thêm chương trình mà còn gợi nhắc những mối quan hệ thầy trò, đồng nghiệp đã đồng hành với anh trong suốt chặng đường làm nghề.

Nam ca sĩ chia sẻ, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ là người thầy có ảnh hưởng đặc biệt đến sự nghiệp và cuộc đời ca hát của anh, người đã dìu dắt anh từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học. Với anh, ông vừa là thần tượng, vừa là hình mẫu nghệ thuật mà anh luôn mong muốn được học hỏi, noi theo. Và lời mời Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ tham gia “The Gentleman” không chỉ xuất phát từ mong muốn có sự hiện diện của một nghệ sĩ tên tuổi trong chương trình, mà còn là cách nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn với người đã dìu dắt mình từ những ngày đầu đến với âm nhạc.

“The Gentleman” là dịp để Phúc Tiệp nhìn lại những mối quan hệ đã góp phần tạo nên bức chân dung nghệ thuật về mình. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Bên cạnh đó, sự góp mặt của Bảo Trâm Idol cũng tạo nên một màu sắc khác cho đêm nhạc. Nữ ca sĩ sẽ song ca cùng Phúc Tiệp ca khúc “Ai mang mùa thu đi”, sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành riêng cho nam ca sĩ. Sự kết hợp giữa một giọng Baritone trầm dày, hào sảng, giàu nội lực và một giọng nữ mềm mại được kỳ vọng tạo nên sự bổ trợ về màu sắc, giúp tác phẩm có thêm những khoảng lặng và sắc thái cảm xúc riêng.

Một cuộc hội ngộ đáng chú ý khác là màn kết hợp giữa Phúc Tiệp và giọng soprano hàng đầu Đào Tố Loan. Cô là người em trong nghề, cũng là học trò đầu tiên của Phúc Tiệp. Hai thầy trò từng nhiều lần đứng chung sân khấu trong nước và quốc tế, song sự kết hợp tại “The Gentleman” được Phúc Tiệp hé lộ sẽ mang màu sắc đặc biệt, khi cả hai thể hiện ca khúc nổi tiếng pha trộn pop và semi-Classic với bản phối mới.

Không gian của liveshow còn được Phúc Tiệp dành cho các thế hệ học trò sau đó của mình. Những gương mặt được anh mời tham gia gồm: Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh - thí sinh từng được biết đến qua chương trình “The Voice”, nghệ sĩ opera Trường Linh và Phương Thủy - Quán quân “Tuyệt đỉnh song ca" 2023. Tất cả sẽ cùng vẽ nên câu chuyện âm nhạc của Phúc Tiệp trong suốt hành trình 25 năm.