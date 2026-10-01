The Face Vietnam 2026 hé lộ màn 'đấu khẩu' cao trào giữa ba huấn luyện viên

Dàn huấn luyện viên và "host" Đỗ Mạnh Cường của mùa giải năm nay. (Ảnh: BTC)

Trailer tập đầu tiên của The Face Vietnam 2026 vừa hé lộ những tranh luận giữa ba huấn luyện viên (mentor) Anh Thư, H’Hen Niê và Võ Hoàng Yến, trong đó có thời điểm Anh Thư phản ứng về cách áp dụng luật và đề nghị cắt hợp đồng với chương trình.

Trong trailer dài khoảng 2 phút, Anh Thư cho rằng đội của mình đang bị “ép” và đề nghị nhà sản xuất đảm bảo sự công bằng cho cả ba đội. Trước phản hồi của nhà sản xuất về việc các mentor đã đồng ý với luật trước đó, cô tiếp tục thể hiện sự không đồng tình và có động thái đề nghị cắt hợp đồng.

Một diễn biến khác xuất hiện trong trailer là màn tranh luận giữa Anh Thư và Võ Hoàng Yến liên quan đến phần thể hiện của các đội. Khi Anh Thư lưu ý thí sinh cần cầm sản phẩm đúng cách để không che khuất sản phẩm, Võ Hoàng Yến kiểm tra lại phần video của đội Anh Thư và chỉ ra một khoảnh khắc logo bị che khuất.

Không khí tranh luận tiếp tục được đẩy lên cao trào khi H’Hen Niê bày tỏ bức xúc về việc một số người bị cho là không tuân thủ luật của chương trình.

“Mình là cái người không đi đúng luật, suốt ngày cứ đòi cái này đòi cái kia, ủa chị. Mình không bao giờ làm những chuyện như thế. Tên mình là Hen chứ mình không có hèn,” cô nói trong trailer.

H’Hen Niê bày tỏ bức xúc và bật khóc. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh những tranh luận, đoạn giới thiệu cũng cho thấy các mentor bắt đầu cạnh tranh về mục tiêu giành chiến thắng. Anh Thư nhắc lại thành tích của mùa trước và đặt mục tiêu có quán quân trong hai mùa liên tiếp.

H’Hen Niê đáp lại bằng nhận xét “mát tay mùa trước thôi chị;” trong khi Võ Hoàng Yến tuyên bố mục tiêu đưa đội của mình đến ngôi quán quân.

Các hình ảnh được công bố cũng hé lộ một số bối cảnh và thử thách của mùa giải mới. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến những tranh luận giữa các mentor chưa được chương trình tiết lộ.

The Face Vietnam 2026 lên sóng tập đầu tiên lúc 20h ngày 4/10 trên VTV9 và 20h15 trên các nền tảng mạng xã hội của chương trình./.

Huấn luyện viên Võ Hoàng Yến bất ngờ té xỉu. (Ảnh: BTC)