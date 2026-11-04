Thẻ ETC bị thu hồi sau giao dịch, lộ bất thường trong thanh toán phí cao tốc

18 phương tiện phát sinh giao dịch rồi thu hồi thẻ

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý và tăng cường các giải pháp phòng ngừa hành vi gian lận trong thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Động thái này được đưa ra sau khi VEC ghi nhận một số trường hợp phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng dịch vụ thu phí điện tử.

Trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh minh họa).

Theo VEC, qua báo cáo của Công ty Cổ phần TASCO - đơn vị tổ chức thu phí trên tuyến, trong thời gian từ ngày 9/10 - 18/10/2026, hệ thống ghi nhận 11 lượt phương tiện lưu thông qua trạm thu phí Dung Quất nhưng không nhận diện được Etag hoặc camera không quan sát được biển số cố định. Trong số này, có 7 lượt phương tiện không rõ biển số và 4 lượt sử dụng biển số tạm nhưng có dấu hiệu không đủ điều kiện.

Một vấn đề khác được VEC đặc biệt lưu ý là tình trạng sử dụng biển số tạm, sau đó thu hồi thẻ Etag khi giao dịch đã phát sinh.

Theo báo cáo của TASCO, qua rà soát danh sách giao dịch cần xử lý sau khi kết nối liên thông tuyến cao tốc đầu tư công, đơn vị ghi nhận 22 giao dịch liên quan đến 18 phương tiện, tương ứng 18 Etag.

Các giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 6/9 - 6/10/2026. Phương tiện vào cao tốc bằng hình thức thu phí đầu vào tại trạm Dung Quất nhưng không được ghi nhận thu phí đầu ra, sau đó di chuyển tiếp sang tuyến cao tốc đầu tư công.

Qua kiểm tra, các thẻ Etag trong danh sách đã chuyển trạng thái thu hồi. Điều này khiến TASCO không thể thực hiện truy thu phí sử dụng đường bộ đối với những giao dịch đã phát sinh.

Tổng số tiền chưa thu được và đang tiếp tục xử lý là gần 16 triệu đồng. Trong đó, 19 giao dịch tại trạm Túy Loan với số tiền hơn 14.700.000 đồng; một giao dịch tại Phong Thử với số tiền hơn 471.000 đồng; một giao dịch tại Chu Lai với số tiền hơn 147.000 đồng và một giao dịch tại Hà Lam với số tiền gần 573.000 đồng.

TASCO cho biết qua công tác quản lý, vận hành và hậu kiểm giao dịch thu phí trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đơn vị phát hiện nhiều lượt phương tiện có dấu hiệu không bảo đảm điều kiện lưu thông, không có biển số hoặc sử dụng biển số tạm, thẻ ETC không hợp lệ. Một số trường hợp phương tiện có dấu hiệu tác động vào thẻ và sử dụng thẻ không đủ điều kiện.

VEC nhận định đây là hình thức có dấu hiệu lợi dụng quy trình quản lý Etag, tài khoản giao thông nhằm né tránh nghĩa vụ thanh toán.

Siết quy trình thu hồi thẻ ETC, tránh thất thoát phí cao tốc

Từ những bất thường trên, VEC đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hỗ trợ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ ETC đối soát, truy xuất lịch sử sử dụng Etag, đặc biệt đối với các thẻ đã chuyển trạng thái thu hồi sau khi phát sinh giao dịch, nhằm xác định phương tiện gắn thẻ tại thời điểm giao dịch và xử lý số tiền dịch vụ sử dụng đường bộ chưa thu.

Đồng thời, VEC kiến nghị rà soát quy trình khóa, thu hồi, thay thế hoặc chấm dứt hiệu lực Etag, bảo đảm việc thay đổi trạng thái thẻ không làm mất khả năng truy xuất dữ liệu, lịch sử giao dịch và xác định nghĩa vụ thanh toán đã phát sinh trước đó.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất nghiên cứu cơ chế cảnh báo đối với những trường hợp thẻ Etag phát sinh giao dịch chưa thanh toán nhưng chưa có yêu cầu khóa hoặc thu hồi; biển số camera nhận diện không trùng khớp với biển số gắn với tài khoản giao thông; hoặc phương tiện có giao dịch chưa được xử lý nhưng tiếp tục xuất hiện tại các điểm thu khác.

Theo VEC, việc cảnh báo cần được thực hiện trên cơ sở dữ liệu dùng chung và bảo đảm các quy định về bảo mật, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

VEC đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn và phối hợp xử lý, đồng thời xem xét các giải pháp phòng ngừa để những tình huống tương tự không tiếp tục phát sinh.