Thể dục dụng cụ Việt Nam có 3 đại diện vào chung kết ASIAD 20

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng

Ở nội dung vòng treo, Nguyễn Văn Khánh Phong đạt 13,833 điểm, xếp thứ 8 trong tổng số 35 vận động viên tham dự vòng loại, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết.

Đáng chú ý, số điểm của Khánh Phong còn cao hơn thành tích của ngôi sao Philippines Carlos Yulo (13,500 điểm). Tuy nhiên, vòng treo không phải nội dung sở trường của Yulo. Tại ASIAD 20, vận động viên từng 2 lần giành Huy chương vàng Olympic được kỳ vọng nhiều hơn ở thể dục tự do và nhảy chống.

Trong khi đó, Đặng Ngọc Xuân Thiện tiếp tục cho thấy phong độ tốt ở nội dung ngựa tay quay. Anh đạt 14,300 điểm, đứng thứ 7 trong số 40 vận động viên dự vòng loại, qua đó giành suất vào chung kết.

Kịch tính nhất là phần thi nhảy chống của Trịnh Hải Khang. Ở lần nhảy đầu tiên, Hải Khang được 12,966 điểm, trong khi lần nhảy thứ hai đạt 14,033 điểm. Điểm trung bình ban đầu của anh là 13,499.

Vận động viên Trịnh Hải Khang tại nội dung nhảy chống. Ảnh: Bùi Lượng

Sau phần thi, huấn luyện viên Trương Minh Sang khiếu nại về điểm độ khó của bài thi. Sau khi xem xét, tổ trọng tài quyết định điều chỉnh điểm độ khó tăng thêm 0,4 điểm. Nhờ đó, điểm lần nhảy đầu của Hải Khang được nâng lên 13,366 điểm, đưa điểm trung bình lên 13,700.

Kết quả này giúp Hải Khang vươn lên vị trí thứ 6 vòng loại và giành quyền vào chung kết.

Như vậy, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, thể dục dụng cụ Việt Nam đã có 3 vận động viên lọt vào chung kết đơn môn. Đây là kết quả đáng khích lệ, tạo thêm cơ sở để các vận động viên Việt Nam hướng tới mục tiêu tranh chấp huy chương tại ASIAD 20.