Leny Yoro bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 8 trong trận đấu tại Anfield hôm Chủ nhật (22/11), sau tình huống phạm lỗi với tiền đạo Alexander Isak bên ngoài vòng cấm. Trọng tài xác định trung vệ Man United đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Từ quả đá phạt trực tiếp sau tình huống này, Dominik Szoboszlai ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba (24/11), FA xác nhận án treo giò một trận dành cho Yoro đã được hủy bỏ sau khi Man United khiếu nại thành công về quyết định truất quyền thi đấu sai. Ủy ban Kỷ luật Độc lập cho biết sẽ công bố văn bản giải thích chi tiết về quyết định hủy thẻ đỏ trong thời gian tới.

Leny Yoro của MU sẽ không phải nhận án treo giò sau khi FA chấp thuận đơn khiếu nại của đội bóng về quyết định truất quyền thi đấu trong trận thua Liverpool 0-4. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, theo một nguồn tin từ Man United, đội bóng dự định gửi khiếu nại lên ban tổ chức Ngoại hạng Anh và tổ chức trọng tài chuyên nghiệp Anh (Pro Ref) về quy trình dẫn đến việc hủy bỏ thẻ đỏ của Yoro.

HLV Mauricio Pochettino, người có trận ra mắt Man United trong thất bại trước Liverpool từng cho rằng Yoro không đáng nhận thẻ đỏ, bởi Isak chưa kiểm soát được bóng. Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh quyết định này đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Phát biểu trước trận Man United gặp Sporting tại Champions League hôm thứ Ba, Pochettino tiếp tục đặt câu hỏi về quy trình xem xét tình huống của VAR. "Vấn đề là khi tình huống xảy ra, tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để xem xét lại. Chúng tôi yêu thích công nghệ và chấp nhận việc công nghệ được sử dụng. Nhưng VAR đang làm gì?", Pochettino chia sẻ. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ đây là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ sâu hơn".