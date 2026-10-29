Thể Công Viettel 'vỡ trận' trên sân Hàng Đẫy

Thất bại tối 28/10 khiến Thể Công Viettel nối dài chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 1 trận hòa. Đáng nói, đội bóng của HLV Velizar Popov một lần nữa trắng tay dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian cuối trận.

Trước cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy, FC Seoul toàn thua 2 lượt đầu bảng E. Tuy nhiên, sau khi sớm vô địch Hàn Quốc lần đầu trong 10 năm, đội bóng của HLV Kim Gi-dong đã có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất cho đấu trường châu Á.

Sự khác biệt nhanh chóng được thể hiện trên sân. Phút 8, Anderson Oliveira phá bẫy việt vị rồi chuyền ngang để Moon Seon-min dễ dàng đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Đến phút 21, chính Anderson nhân đôi cách biệt bằng pha khống chế ngực loại bỏ Đinh Viết Tú, trước khi sút tung nóc lưới thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Hàng thủ Thể Công Viettel tiếp tục vỡ vụn trước những pha lên bóng tốc độ của đối thủ. Phút 29, Hwang Do-yun nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Cho Young-wook ghi bàn thứ tư chỉ 5 phút sau đó.

Chỉ sau 34 phút, FC Seoul đã ghi 4 bàn từ 7 cú dứt điểm, gần như định đoạt trận đấu. Trái ngược với sự áp đảo của đại diện Hàn Quốc, các cầu thủ chủ nhà thi đấu rời rạc, liên tục mắc lỗi và gần như không thể tổ chức phản công.

Thể Công Viettel (áo đỏ) thảm bại 0-5 trước FC Seoul ngay trên sân Hàng Đẫy ở lượt ba bảng E AFC Champions League Two 2026-2027 tối 28/10.

Phải đến phút bù giờ hiệp một, Thể Công Viettel mới tạo được cơ hội đáng kể. Tuy nhiên, Phạm Trung Hiếu lại tâng bóng chệch khung thành trong tình huống đối mặt thủ môn.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà chưa kịp tìm bàn gỡ đã nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 54, Leonardo Ruiz xoay người dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 5-0 cho FC Seoul.

Thể Công Viettel được trao cơ hội gỡ gạc danh dự khi trung vệ Yazan Al Arab nhận thẻ vàng thứ hai, khiến đội khách chỉ còn 10 người từ phút 66. Thế nhưng, lợi thế quân số cũng không giúp đội bóng áo lính cải thiện thế trận.

Mãi đến phút 78, đội chủ nhà mới có cú sút trúng đích đầu tiên, nhưng Hernandes không thể đánh bại thủ môn Baek Jong-beom.

Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 5 liên tiếp Thể Công Viettel được chơi hơn người nhưng vẫn không thắng, với 4 thất bại và 1 trận hòa. Thống kê khó tin phản ánh rõ sự bế tắc của đội bóng, ngay cả khi đối thủ gặp bất lợi về quân số.

Thảm bại 0-5 khiến Thể Công Viettel tiếp tục đứng cuối bảng E với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, FC Seoul giành chiến thắng đầu tiên để vươn lên thứ ba với 3 điểm, sau Persib Bandung (9 điểm) và Melbourne Victory (4 điểm).