Thể Công-Viettel và FC Seoul: Tăng cường giao lưu, kết nối thể thao Việt Nam - Hàn Quốc

Trước trận đấu, Đại sứ Vũ Hồ cùng Đại tá Lê Hiệp Lâm - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hàn Quốc, đã đến sân vận động động viên, tặng hoa lãnh đạo và các cầu thủ đội tuyển. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trước trận đấu, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng Đại tá Lê Hiệp Lâm - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hàn Quốc, đã đến sân vận động động viên, tặng hoa và khích lệ tinh thần các cầu thủ Thể Công-Viettel. Sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Việt Nam thể hiện sự quan tâm, cổ vũ đối với đội bóng cũng như hoạt động giao lưu thể thao giữa hai nước.

Chia sẻ về ý nghĩa của trận đấu, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh trận đấu giữa Thể Công-Viettel với FC Seoul tối nay là dịp để cầu thủ và người hâm mộ hai nước gặp gỡ, hiểu nhau hơn và cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá. Việt Nam và Hàn Quốc đang ngày càng gắn bó trên nhiều lĩnh vực. Những cuộc gặp gỡ như hôm nay góp phần làm cho mối quan hệ ấy gần gũi hơn, không chỉ giữa các cơ quan, doanh nghiệp mà còn giữa người dân hai nước.

Đại sứ Vũ Hồ bày tỏ tin tưởng rằng các cầu thủ Thể Công-Viettel sẽ thi đấu tự tin, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh và tinh thần thể thao đẹp; đồng thời chúc cả hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc.

Pha bóng nguy hiểm trước cầu môn của thủ môn Lawrence Caruso dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội Thể Công-Viettel. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Về chuyên môn, cuộc đối đầu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi để cải thiện vị trí tại bảng E. Ở trận lượt đi ngày 28/10 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), FC Seoul đã giành chiến thắng 5-0 trước Thể Công-Viettel. Vì vậy, trận tái đấu trên sân khách là thử thách đáng kể đối với đại diện Việt Nam, nhất là khi FC Seoul vừa đăng quang chức vô địch K.League 1 mùa giải 2026.

Trong đội hình xuất phát của Thể Công-Viettel, đáng chú ý có sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Hoàng Khanh, cầu thủ mới 20 tuổi và lần đầu tham dự một giải đấu cấp câu lạc bộ ở đấu trường châu lục. Thủ môn Lawrence Caruso cũng có lần đầu tiên được giao nhiệm vụ bắt chính cho đội bóng áo lính. Đội hình xuất phát còn có những gương mặt như Wesley Nata, Lucas Ribamar, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Khanh và Đào Văn Nam.

Dù đã nỗ lực duy trì thế trận và thi đấu quyết tâm trong phần lớn thời gian, Thể Công-Viettel vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ có trình độ và chất lượng đội hình vượt trội. Kết thúc trận đấu, Thể Công-Viettel đã để thua FC Seoul với tỷ số 0-3. Như vậy, sau hai lượt trận tại bảng E, đại diện Việt Nam đã phải nhận thất bại trước đội bóng Hàn Quốc với tổng tỷ số 0-8.

Pha tranh chấp quyết liệt trước cầu môn đội chủ nhà FC Seoul. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Guilherme Almeida đánh giá các học trò đã thể hiện tinh thần quyết tâm và tính kỷ luật trong phần lớn thời gian thi đấu. Ông cho biết các cầu thủ đã chơi rất quyết tâm và kỷ luật trong 70 phút. Tuy nhiên, sau đó đội có đôi chút mất tập trung và trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng không tốt.

Rất đông cán bộ và thân nhân cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc, bà con Việt kiều, sinh viên và lao động người Việt tại Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội bóng. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Thể Công-Viettel là một trong những câu lạc bộ có truyền thống lâu đời của bóng đá Việt Nam, trong khi FC Seoul là đội bóng giàu thành tích và có vị thế tại Hàn Quốc. Việc đại diện bóng đá Việt Nam thi đấu tại Hàn Quốc không chỉ tạo cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua cọ xát quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam tới người hâm mộ nước sở tại.

Với sức khoẻ vượt trội, các cầu thủ đội chủ nhà luôn áp sát, đe doạ khung thành của thủ môn Lawrence Caruso. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Giám đốc Công ty Thể thao Viettel - Đại tá Đỗ Mạnh Dũng cùng Ban lãnh đạo và các thành viên đội bóng bày tỏ cảm ơn Đại sứ Vũ Hồ và đông đảo khán giả đến sân cổ vũ, động viên các cầu thủ Thể Công-Viettel. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao ngày càng trở thành cầu nối thiết thực giữa nhân dân hai nước. Trận đấu giữa Thể Công-Viettel với FC Seoul là một hoạt động có ý nghĩa như vậy, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, gần gũi và sinh động hơn.