Thể Công Viettel thua trắng 5 bàn ở giải châu Á

Trận thua trên sân nhà không chỉ khiến đội bóng áo lính tiếp tục chưa biết thắng tại đấu trường châu lục mà còn đẩy họ vào tình thế gần như không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Thể Công Viettel bước vào cuộc đối đầu với FC Seoul trong hoàn cảnh không thuận lợi. Thầy trò HLV Popov đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tại V.League, họ mới có 4 điểm sau 5 vòng và đứng thứ 12. Ở sân chơi châu Á, Thể Công Viettel mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận.

Thể Công Viettel nhận thất bại nặng nề 0-5 trước FC Seoul ở lượt trận thứ ba AFC Champions League Two 2026/27 tối 28/10. Ảnh: Thể Công Viettel

FC Seoul cũng chưa có điểm nào trước chuyến làm khách tại Việt Nam và đứng cuối bảng E. Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng không phản ánh đầy đủ thực lực của đại diện Hàn Quốc. Với đội hình có chất lượng và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu châu lục, FC Seoul nhanh chóng cho thấy họ ở một đẳng cấp khác.

Chỉ sau 8 phút, hàng thủ Thể Công Viettel đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Từ một pha lên bóng nhanh, Moon Seon-Min thoải mái đệm bóng cận thành sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội, vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự đội chủ nhà và đánh bại thủ môn Văn Việt.

Thể Công Viettel chưa kịp ổn định đội hình thì tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút 21. Anderson Oliveira khống chế bóng bằng ngực đầy kỹ thuật, loại bỏ hậu vệ đội chủ nhà trước khi tung cú sút rất mạnh làm tung nóc lưới Văn Việt.

Khoảng cách nhanh chóng trở nên quá lớn. Phút 29, FC Seoul tiếp tục xé toang hàng thủ Thể Công Viettel bằng một pha tấn công bên cánh trái. Hwang Do Yun dễ dàng đánh đầu nối từ đường chuyền của đồng đội, nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ 5 phút sau, đại diện Hàn Quốc có bàn thắng thứ tư. Một lần nữa, hàng thủ Thể Công Viettel không thể kiểm soát tình hình khi FC Seoul triển khai bóng bên cánh phải. Cho Young Wook có quá nhiều khoảng trống để dứt điểm tung lưới đội bóng áo lính.

Bốn bàn thua chỉ trong 34 phút gần như đánh gục mọi hy vọng của Thể Công Viettel. Sang hiệp hai, FC Seoul vẫn duy trì sức ép và đến phút 54, Leonardo Ruiz xoay người dứt điểm cận thành, hoàn tất chiến thắng 5-0 cho đội khách.

Thất bại này phơi bày những vấn đề rất rõ của Thể Công Viettel, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và chống đỡ trước tốc độ, sức mạnh của một đội bóng Hàn Quốc. Khi khoảng cách về chất lượng được đẩy lên cao, đội bóng áo lính không tìm được phương án để kiểm soát trận đấu và nhanh chóng sụp đổ chỉ trong hơn nửa giờ đầu tiên.

Sau 3 lượt trận, Thể Công Viettel mới có 1 điểm với thành tích 1 trận hòa và 2 thất bại, đồng thời đứng cuối bảng E. Với tình thế hiện tại, cơ hội đi tiếp của đại diện Việt Nam đã trở nên rất mong manh.

Nếu muốn tiếp tục cuộc chơi, Thể Công Viettel không chỉ phải giành kết quả tốt trong những trận còn lại mà còn phải chờ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sảy chân. Tuy nhiên, sau màn trình diễn trước FC Seoul, điều đáng lo hơn không chỉ là câu chuyện điểm số mà còn là khoảng cách chuyên môn mà đội bóng áo lính vừa bộc lộ.