Thể Công Viettel thua tối thiểu 0-1 trước Persib Bandung tại AFC Champions League Two

Sau trận hòa Melbourne Victory ở ngày ra quân, đội bóng áo lính hướng tới mục tiêu giành điểm trước đại diện Indonesia. Đội khách nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Ngay đầu trận, Rimario Gordon có tình huống dứt điểm sau quả phạt góc của Triệu Việt Hưng nhưng bóng đi vọt xà. Sau đó, Khuất Văn Khang thực hiện đường tạt bóng để Triệu Việt Hưng đánh đầu, song bóng không đi trúng khung thành.

Thể Công Viettel đã thất thủ 1-0 trên đất Indonesia trong một trận đấu nóng. Ảnh: Thể Công Viettel

Persib Bandung dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Văn Việt. Ikwan Ali Tanamal có pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút, nhưng Văn Việt kịp thời cản phá.

Bước ngoặt đến ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Mariano Peralta bị Lương Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Persib Bandung được hưởng quả phạt đền. Chính Peralta thực hiện thành công cú sút 11m, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, đội bóng áo lính đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực của đại diện Việt Nam gặp thêm trở ngại khi Paulinho Martins nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 68.

Dù chơi thiếu người, Thể Công Viettel vẫn nỗ lực tấn công. Đến phút 74, quân số hai đội trở lại cân bằng khi Marc Klok của Persib Bandung cũng nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân.

Trong thời gian còn lại, đội khách tiếp tục tìm kiếm cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Persib Bandung. Cuối trận, Đinh Viết Tú có cơ hội từ một tình huống đá phạt trực tiếp nhưng cú sút đi cao hơn khung thành.

Chung cuộc, Thể Công Viettel đã để thua với tỷ số 0-1 trong chuyến làm khách tại Indonesia, qua đó phải nhận thất bại đầu tiên ở AFC Champions League Two 2026/2027.

Đội hình thi đấu:

Persib Bandung: Teja Alam; Eliano Reijnders, Julio Cesar, Kakang Rudianto (Patricio 46'), Sandy Walsh, Luciano Guaycochea (Adam Alis 69'), Mariano Peralta (Balsa Sekulic 69'), Marc Klok, Thom Haye, Ikhwan Tanamal (Danijel Loncar 90'), Berguinho (Luka Menalo 69').

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt; Đinh Viết Tú (Trần Danh Trung 86'), Lucas, Lương Chí Khải, Phan Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng (Nguyễn Đức Hoàng Minh 61'), Nguyễn Văn Tú (Lê Quốc Nhật Nam 61'), Paulinho Curua, Khuất Văn Khang (Hernandes 78'), Rimario Gordon (Junior Brandao 46'), Lucas Ribamar.

BXH E - AFC Champions League Two 2026/27