Thể Công Viettel thua Persib Bandung 0-1 trong trận có 2 thẻ đỏ

●Cúp C2 châu Á

Thể Công Viettel

0-1

Persib Bandung

ĐÃ KẾT THÚC

Mariano Peralta Bauer 45’

Tối 14/10, Thể Công Viettel thua Persib Bandung 0-1 trên sân của đại diện Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27. Mariano Peralta Bauer ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền cuối hiệp một.

Trận đấu trở nên căng thẳng sau giờ nghỉ khi Paulinho Martins của Thể Công Viettel và Marc Klok bên phía Persib Bandung lần lượt nhận thẻ đỏ.

Thể Công Viettel kiểm soát bóng 53% nhưng Persib Bandung tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đại diện Indonesia tung 15 cú sút trong khi Thể Công Viettel chỉ có 10 pha dứt điểm. Sự khác biệt rõ nhất nằm ở khả năng tạo cơ hội chất lượng trong khu vực nguy hiểm.

Thể Công Viettel nhập cuộc chủ động. Phút 5, Triệu Việt Hưng thực hiện quả phạt góc tạo cơ hội thuận lợi cho Rimario nhưng tiền đạo này dứt điểm vọt xà. Đội khách sau đó pressing khá tốt, khiến Persib Bandung gặp khó trong việc triển khai bóng.

Thể Công Viettel thua Persib Bandung với tỷ số 0-1. (Ảnh: Thể Công-Viettel FC)

Tuy nhiên, đội chủ nhà dần gia tăng sức ép. Phút 42, Peralta Bauer đột phá vào vòng cấm và bị Lương Chí Khải phạm lỗi. Trọng tài cho Persib Bandung hưởng phạt đền. Chính Peralta Bauer đánh lừa thủ môn Văn Việt trên chấm 11m ở phút 45, đưa đội chủ nhà dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Thể Công Viettel đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Persib Bandung. Những pha treo bóng liên tục vào vòng cấm không mang lại hiệu quả rõ rệt. Bất lợi tăng lên ở phút 68 khi Paulinho Martins nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Marc Klok cũng nhận thẻ vàng thứ hai, đưa quân số hai đội trở lại cân bằng.

Thể Công Viettel tiếp tục tìm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại nhưng các pha tấn công thiếu sự đột biến. Persib Bandung thậm chí có hai cơ hội phản công nguy hiểm ở phút 80, buộc Văn Việt phải cứu thua. Đội chủ nhà bảo toàn cách biệt 1-0 đến hết trận.

Thể Công Viettel

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

28

Văn Việt

TM

2

Chí Khải

9

Lucas Ribamar

11

Văn Khang

12

Tuấn Tài

ĐT

13

Rimario

14

Paulinho

15

Lucas Alves

18

Viết Tú

88

Văn Tú

97

Việt Hưng

Persib Bandung

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

0

Teja

TM

2

Reijnders

4

Julio

5

Kakang

6

Sandy

8

Guaycochea

10

Peralta

23

Klok

ĐT

33

Haye

40

Tanamal

97

Berguinho

Thông tin trước trận Thể Công Viettel và Persib Bandung

Persib Bandung có màn ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 trước FC Seoul ngay trên đất Hàn Quốc. Trung vệ Julio Cesar ghi bàn thắng duy nhất, mang về ba điểm cho đội bóng Indonesia.

Trong khi đó, Thể Công Viettel khởi đầu bằng trận hòa 1-1 với Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Sau khi để đại diện Australia vượt lên dẫn trước ở hiệp hai, đội bóng áo lính nhanh chóng có bàn gỡ nhờ công của Ribamar.

Những vấn đề ở hàng thủ tiếp tục khiến Thể Công Viettel phải lo lắng sau trận thua 1-3 trước Hà Tĩnh tại V.League. Khả năng phối hợp và hỗ trợ giữa các vị trí phòng ngự là điều đội bóng cần sớm khắc phục nếu không muốn bị Persib khai thác.