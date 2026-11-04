Thể Công Viettel thua đậm ở Seoul, nối dài khủng hoảng

Rút kinh nghiệm từ trận thua 0-5 ở lượt đi, đại diện Việt Nam chọn lối chơi áp sát quyết liệt ngay khi bước vào trận đấu. Với sơ đồ 3-4-3 phòng ngự phản công, hàng thủ Thể Công Viettel chơi tập trung và bọc lót tốt trước các đợt hãm thành của nhà đương kim vô địch K-League.

Thể Công Viettel tiếp tục thua đậm trong trận lượt về gặp FC Seoul. Ảnh: Thể Công Viettel

Điểm sáng lớn nhất của đội khách trong hiệp 1 thuộc về Khuất Văn Khang. Phút 23, tiền vệ này bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Jose Brandao Jr, nhưng cú dứt điểm cận thành lại không thắng được thủ môn FC Seoul. Đến phút 30, chính Văn Khang có pha đi bóng xé gió xâm nhập vòng cấm dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong tiếc nuối.

Bước sang hiệp hai, FC Seoul gia tăng sức ép nghẹt thở. Thủ thành Lawrence Caruso dù thi đấu nỗ lực với nhiều tình huống cứu thua, song vẫn không thể giúp Thể Công Viettel đứng vững. Phút 68, Son Jeong-beom chọc khe tinh tế để Moon Seon-min bứt tốc dứt điểm đánh bại Caruso, mở tỷ số 1-0 cho FC Seoul.

Bàn thua khiến Thể Công Viettel vỡ trận. Phút 78, Anderson Oliveira nhanh chân đá bồi sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Đến phút 90, từ đường căng ngang tầm thấp của cầu thủ vào sân thay người Jeong Hyeon-woo, trung vệ Lucas Alves trong nỗ lực lóng ngóng cản phá đã vô tình đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-0 cho FC Seoul.

Thất bại này khiến Thể Công Viettel tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng E với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận (1 hòa, 3 thua) và đối diện nguy cơ bị loại sớm, đồng thời nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 9, gồm 7 thất bại.

Đội hình xuất phát

FC Seoul: Baek Jong-beom; Kim Jin-su, Lee Sang-min, Juan Ros, Park Soo-il; Hrvoje Babec; Moon Seon-min, Hwang Do-yoon, Anderson Oliveira, Cho Young-wook; Leonardo Ruiz.

Thể Công Viettel: Lawrence Caruso; Đào Văn Nam, Lucas Alves, Lương Chí Khải; Paulinho Curua, André Luiz, Wesley Nata, Khuất Văn Khang; Nguyễn Hoàng Khánh, Jose Brandao Jr, Lucas Ribamar.

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