Thể Công Viettel thua đậm FC Seoul tại AFC Champions League Two

Tối 28/10, Thể Công Viettel có cuộc tiếp đón FC Seoul trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ ba bảng E AFC Champions League Two 2026-2027.

Với lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại giải. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam phải đối mặt với thử thách lớn khi FC Seoul sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và vừa đăng quang tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc.

FC Seoul (áo trắng) thắng đậm trên sân Thể Công Viettel (Ảnh: Hoài Thương).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, FC Seoul chủ động tổ chức tấn công và gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 3, Hrvoje Babec nhận đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Thể Công Viettel.

Phút 8, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Anderson Oliveira băng xuống tốc độ bên cánh phải trước khi chuyền bóng vào vòng cấm. Ở phía trong, Moon Seon-min có mặt đúng lúc và dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đại diện Hàn Quốc.

Bàn thua sớm khiến Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, trong khi FC Seoul tiếp tục duy trì sức ép và tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 13, Cho Young-wook đi bóng vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chìm về góc xa, nhưng thủ môn Văn Việt đã kịp thời đổ người bắt gọn bóng.

Dù chịu sức ép rất lớn, Thể Công Viettel vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 19, Văn Tú đón bóng bật ra ngoài vòng cấm rồi khống chế bằng ngực trước khi tung cú dứt điểm, nhưng bóng không đi trúng khung thành FC Seoul.

Khi đội chủ nhà chưa thể tạo ra sự khác biệt, đại diện Hàn Quốc tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 21, Anderson Oliveira nhận bóng trong vòng cấm, khống chế bằng ngực rồi xử lý thêm một nhịp trước khi tung cú sút nhanh vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thua trong khoảng thời gian ngắn khiến Thể Công Viettel rơi vào thế bất lợi. Đoàn quân của HLV Popov gặp khó khăn trước các pha phối hợp tốc độ của đội khách, đặc biệt ở khu vực gần vòng cấm. Phút 30, bóng được đưa về phía cột xa để Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền vào trong cho Hwang Do-yun đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng xứ kim chi.

Dù đã tạo ra cách biệt ba bàn, FC Seoul vẫn tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhằm gia tăng lợi thế. Phút 35, Moon Seon-min thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào vòng cấm để Cho Young-wook ghi bàn, nâng tỷ số lên 4-0.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Phút 47, từ đường chuyền của Triệu Việt Hưng, Văn Tú băng vào dứt điểm ở khu vực sát vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành đội khách.

Ở phần sân đối diện, FC Seoul dù không còn tấn công nhiều như trong hiệp một nhưng vẫn duy trì thế trận chủ động. Phút 54, Hrvoje Babec thực hiện đường căng ngang để Leonardo Ruiz khống chế bóng, xoay người rồi dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 5-0 cho FC Seoul.

Bàn thua thứ 5 khiến cơ hội giành điểm của Thể Công Viettel gần như không còn. Dù vậy, đoàn quân của HLV Popov vẫn nỗ lực tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 66, Yazan Al-Arab phạm lỗi với Khuất Văn Khang và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.

Việc FC Seoul chỉ còn thi đấu với 10 người giúp Thể Công Viettel có lợi thế về quân số trong khoảng thời gian còn lại. Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội, các chân sút của đội bóng áo lính vẫn không thể tận dụng thành công và chấp nhận thất bại 0-5 ngay trên sân nhà.