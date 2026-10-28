Thể Công Viettel thua đậm dù được chơi hơn người

Thất bại trước đại diện Hàn Quốc cho thấy những hạn chế của Thể Công Viettel trong cả tổ chức phòng ngự lẫn triển khai tấn công.

Đại diện Việt Nam nhận thất bại 0-5 trên sân nhà.

Đội chủ nhà để đối phương ghi 4 bàn ngay trong hiệp 1, sau những tình huống khai thác khoảng trống, phối hợp trung lộ và tấn công biên. Sang hiệp 2, FC Seoul ghi thêm bàn thắng để ấn định tỷ số 5-0.

Các bàn thua liên tiếp phản ánh khả năng tổ chức phòng ngự thiếu chắc chắn của Thể Công Viettel. Đội bóng của HLV Velizar Popov gặp khó trong việc ngăn chặn những pha phối hợp tốc độ, theo kèm cầu thủ đối phương và bảo vệ khu vực trước khung thành.

Thể Công Viettel dù nỗ lực nhưng không thể tạo ra điều bất ngờ trước đại diện Hàn Quốc.

Khi hàng thủ liên tục bị đặt vào thế chống đỡ, đội chủ nhà không thể duy trì thế trận cân bằng trước đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Tuy nhiên, vấn đề của Thể Công Viettel không chỉ nằm ở hàng phòng ngự. Theo thống kê trận đấu, đội chủ nhà kiểm soát bóng 37%, trong khi FC Seoul đạt 63%.

Đáng chú ý, từ phút 66, Thể Công Viettel được chơi hơn người nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng. Trong bối cảnh đã bị dẫn cách biệt, lợi thế quân số là cơ hội để đội chủ nhà gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn danh dự.

Dù vậy, việc không thể chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng cho thấy những hạn chế trong khả năng triển khai bóng, phối hợp và tiếp cận khung thành đối phương.

Thất bại 0-5 vì thế không đơn thuần là kết quả của những sai sót phòng ngự. Các thông số về kiểm soát bóng và số lần sút trúng đích cho thấy Thể Công Viettel lép vế trong việc kiểm soát thế trận, đồng thời thiếu phương án tấn công đủ hiệu quả. Đây là những vấn đề đội bóng cần sớm khắc phục nếu muốn cạnh tranh tốt hơn tại đấu trường châu lục.

Trận thua FC Seoul khiến đại diện Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại AFC Champions League Two 2026/27.