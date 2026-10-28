Thể Công Viettel thua đậm câu lạc bộ Hàn Quốc

FC Seoul (áo trắng) thi đấu lấn lướt trước chủ nhà Thể Công Viettel. (Ảnh: AFC)

Bước vào cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy, cả Thể Công Viettel và FC Seoul đều chịu áp lực phải giành chiến thắng sau khởi đầu không thuận lợi tại AFC Champions League Two mùa giải 2026/2027.

Sau hai lượt trận đầu tiên, Thể Công Viettel mới có 1 điểm, trong khi đại diện Hàn Quốc chưa giành được điểm nào và đứng cuối bảng E.

Với quyết tâm cải thiện vị trí, FC Seoul nhanh chóng đẩy cao đội hình và tổ chức các đợt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi tốc độ cùng khả năng phối hợp chính xác giúp đội khách sớm chiếm lĩnh thế trận.

Phút thứ 8, từ đường chuyền thuận lợi của Anderson Oliveira, Moon Seon Min dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho FC Seoul.

Bàn thắng sớm giúp đội khách thi đấu hưng phấn và tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Việt. Trong khoảng 15 phút đầu, FC Seoul kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới 85%, khiến Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Phút 21, Anderson Oliveira tiếp tục để lại dấu ấn khi trực tiếp lập công sau một tình huống phối hợp tấn công nhanh, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Hàn Quốc.

Hàng phòng ngự Thể Công Viettel liên tục bộc lộ khoảng trống trước những pha di chuyển và phối hợp của đối phương. Chỉ 8 phút sau bàn thua thứ hai, đội chủ nhà tiếp tục để Hwang Do Yun ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 34, Cho Young Wook lập công, giúp FC Seoul dẫn trước 4-0 khi hiệp 1 còn hơn 10 phút thi đấu.

Bốn bàn thua trong vòng 34 phút đầu tiên cho thấy những vấn đề của Thể Công Viettel ở khả năng tổ chức phòng ngự và kiểm soát khu vực trước khung thành.

Dù nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, các học trò của huấn luyện viên Velizar Popov không thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý, ở những phút bù giờ cuối hiệp một, Trung Hiếu có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Velizar Popov thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tăng cường sức tấn công.

Những điều chỉnh giúp Thể Công Viettel thi đấu chủ động hơn so với hiệp đầu. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà chưa thể tìm được bàn thắng, FC Seoul tiếp tục tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt.

Phút 54, Ruiz Leonardo ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0, khiến nhiệm vụ tìm kiếm điểm số của Thể Công Viettel trở nên gần như không thể.

Phút 66, FC Seoul chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi trung vệ Al Arab Yazan nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Khuất Văn Khang.

Lợi thế hơn người giúp Thể Công Viettel có thêm điều kiện tổ chức tấn công trong những phút còn lại. Dù vậy, các chân sút đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng những cơ hội tạo ra để ghi bàn danh dự.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-0 dành cho FC Seoul. Đây là thắng lợi đầu tiên của đại diện Hàn Quốc tại vòng bảng AFC Champions League Two 2026/2027, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ ba bảng E với 3 điểm.

Trong khi đó, Thể Công Viettel tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm sau 3 trận. Thất bại nặng nề trên sân nhà cũng đặt ra nhiều vấn đề về khả năng phòng ngự và hiệu quả thi đấu của đội bóng áo lính trước những lượt trận tiếp theo tại đấu trường châu lục.