Thể Công Viettel thoát thua trước Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy

Tối 8-11, Thể Công Viettel có màn tiếp đón Thanh Hóa ở trận cầu muộn nhất của vòng 7 V.League 2026-2027 trước khi giải đấu tạm dừng để tuyển Việt Nam hội quân cho dịp FIFA Days tháng 11.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều pha tấn công về phía khung thành đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bất ngờ đến chỉ sau 8 phút bóng lăn, Guindo tận dụng đường chọc khe của Abdurakhmanov, thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt và dứt điểm mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Bàn thắng của Guindo giúp đội khách thi đấu tự tin và chủ động trong việc phòng ngự trước Thể Công Viettel.

Sau bàn thua, các cầu thủ Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự Thanh Hóa.

Trong khi đó, Thanh Hóa duy trì lối chơi kỷ luật, tổ chức đội hình chặt chẽ và tận dụng tốc độ của các ngoại binh để gây sức ép mỗi khi có cơ hội chuyển trạng thái.

Ở phía cuối hiệp 1, Thanh Hóa gặp bất lợi về nhân sự khi Bá Tiến có tình huống phạm lỗi với thủ môn Văn Việt.

Ngay sau đó, trọng tài tham khảo tình huống quay chậm và quyết định xóa thẻ vàng, rút thẻ đỏ với cầu thủ của Thanh Hóa.

Bước vào hiệp 2, Thể Công Viettel có sự thay đổi nhân sự để tìm kiếm bàn thắng khi Triệu Việt Hưng và Đinh Xuân Tiến vào sân thay Hữu Thắng và Trung Hiếu.

Bên phía đội khách Thanh Hóa vẫn chủ động chơi lùi sâu khi phải thi đấu thiếu người và tạo ra nhiều khó khăn cho hàng công của Thể Công Viettel.

Thậm chí, có tới 3 cầu thủ áp sát ngay khi các cầu thủ Thể Công Viettel có bóng trước phía khung thành của thủ môn Thanh Diệp.

Sau nhiều tình huống tấn công, Thể Công Viettel bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút thứ 80 sau tình huống tổ chức tấn công từ quả phạt góc.

Bóng đến với Doãn Ngọc Tân và cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, gỡ hòa cho Thể Công Viettel.

Dù thi đấu nỗ lực nhưng Thể Công Viettel vẫn không thể tận dụng lợi thế để giành chiến thắng trước Thanh Hóa. Hai đội hòa nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 7 V.League 2026-2027 trên sân Hàng Đẫy.