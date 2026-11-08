Thể Công Viettel - Thanh Hóa: Tân HLV Kim Young-chul có thể tạo bất ngờ ở Hàng Đẫy?

19 giờ 15 hôm nay 8.11, CLB Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2026-2027. Đây là trận đấu thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều có những thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đồng thời đang cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

HLV Kim Young-chul chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng CLB Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Với Thanh Hóa, chuyến làm khách tại Hà Nội đánh dấu màn ra mắt của HLV Kim Young-chul, cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik tại U23 Việt Nam. Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng bước vào trận đấu với HLV trưởng mới Guilherme Almeida sau khi chia tay ông Velizar Popov.

Thể Công Viettel khát chiến thắng, Thanh Hóa có cơ hội khai thác

Sau 6 vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 4 điểm, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Thành tích này khiến đội bóng áo lính đứng ở nhóm cuối bảng, trái với kỳ vọng về một ứng viên có thể cạnh tranh những vị trí cao tại V.League.

Đáng lo hơn, Thể Công Viettel đã trải qua 5 vòng liên tiếp không thắng tại giải đấu. Thất bại 0-3 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two hôm 4.11 tiếp tục phơi bày những vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả thi đấu của đội bóng.

Việc chia tay HLV Popov và trao quyền cho trợ lý Guilherme Almeida được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi về tinh thần, cách vận hành chiến thuật. Tuy nhiên, một nhà cầm quân mới khó có thể lập tức giải quyết tất cả những vấn đề tồn tại chỉ sau thời gian ngắn tiếp quản đội bóng.

Lợi thế sân Hàng Đẫy là điểm tựa quan trọng để Thể Công Viettel hướng đến chiến thắng. Với chất lượng đội hình được đánh giá cao, đội chủ nhà nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự Thanh Hóa.

Nhưng áp lực phải thắng cũng có thể trở thành điểm yếu nếu Thể Công Viettel nóng vội. Trong những trận đấu gần đây, đội bóng áo lính thường gặp khó trước các đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chưa duy trì được sự sắc bén trong khâu kết thúc.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa có cơ sở để tự tin khi bước vào cuộc đối đầu này. Sau 6 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh giành 8 điểm, với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại, đứng trên Thể Công Viettel ở bảng xếp hạng.

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa tích cực tập luyện, chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Thể Công Viettel. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Hai trận hòa liên tiếp trước Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cùng tỉ số 1-1 cho thấy Thanh Hóa vẫn giữ được khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Đặc biệt, đội bóng xứ Thanh thường thể hiện tinh thần thi đấu quyết liệt, không ngại tranh chấp và có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đây có thể là phương án hữu hiệu để khai thác những khoảng trống mà Thể Công Viettel để lại khi dâng cao đội hình.

Nếu duy trì được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự và tận dụng tốt những tình huống phản công, Thanh Hóa hoàn toàn có thể khiến đội chủ nhà gặp khó.

Màn ra mắt của Kim Young-chul và bài toán điểm số

Tâm điểm của trận đấu là sự xuất hiện của HLV Kim Young-chul trên băng ghế chỉ đạo CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng làm việc cùng HLV Kim Sang-sik tại U23 Việt Nam, có kinh nghiệm thi đấu ở World Cup 2006 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Việc bổ nhiệm Kim Young-chul được kỳ vọng mang đến sự ổn định cho đội bóng xứ Thanh, đồng thời giúp CLB tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh tại V.League.

Dẫu vậy, thời gian chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của tân HLV trưởng không nhiều. Trong điều kiện đó, Thanh Hóa khó có thể thực hiện những thay đổi toàn diện về chiến thuật hay nhân sự. Nhiều khả năng đội bóng vẫn duy trì bộ khung quen thuộc, với những điều chỉnh phù hợp từ nhà cầm quân mới.

Kinh nghiệm từng làm việc tại Việt Nam có thể giúp Kim Young-chul nhanh chóng tiếp cận môi trường bóng đá trong nước. Nhưng để tạo ra dấu ấn ngay trong trận ra mắt, ông cần tận dụng tốt những nền tảng mà đội bóng đã xây dựng trước đó.

Người hâm mộ CLB Thanh Hóa sẵn sàng tiếp lửa cho đội bóng với sắc vàng truyền thống trên khán đài. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Một trong những yêu cầu quan trọng với Thanh Hóa là kiểm soát khu vực giữa sân. Nếu để Thể Công Viettel thoải mái triển khai bóng, đội khách sẽ phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian thi đấu. Ngược lại, khả năng tranh chấp và chuyển trạng thái nhanh có thể giúp Thanh Hóa tạo ra những cơ hội đáng kể.

Ở hàng công, đội bóng xứ Thanh cần cải thiện hiệu quả trong các tình huống cuối cùng. Những trận hòa gần đây cho thấy Thanh Hóa có khả năng ghi bàn, nhưng để giành chiến thắng trước đối thủ đang chịu áp lực lớn như Thể Công Viettel, sự chính xác trong khâu dứt điểm sẽ đóng vai trò quyết định.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà. Mùa giải 2025-2026, Thể Công Viettel đều giành chiến thắng 1-0 trong cả hai lượt trận trước Thanh Hóa. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc đội bóng áo lính sẽ dễ dàng có thêm 3 điểm ở cuộc tái đấu.

Xét tương quan hiện tại, Thể Công Viettel có lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến họ chưa thể tạo được sự yên tâm. Thanh Hóa lại có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng, cùng tinh thần thi đấu lì lợm và cơ hội tạo cú hích dưới thời tân HLV.

Trận đấu vì thế nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ, với sự thận trọng của cả hai đội trong giai đoạn đầu. Thể Công Viettel sẽ phải tìm cách áp đặt thế trận, còn Thanh Hóa có thể ưu tiên phòng ngự chắc chắn và chờ thời cơ phản công.

Nếu đội chủ nhà không sớm tạo được lợi thế, áp lực tâm lý có thể gia tăng theo thời gian. Đây chính là cơ hội để Thanh Hóa tận dụng sự nóng vội của đối thủ, hướng đến một kết quả tích cực trong ngày Kim Young-chul ra mắt.

Với đội bóng xứ Thanh, một chiến thắng tại Hàng Đẫy không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn là khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn mới. Còn với Thể Công Viettel, trận đấu tối nay là cơ hội để chấm dứt chuỗi kết quả thất vọng và khẳng định những thay đổi trên băng ghế huấn luyện đang đi đúng hướng.