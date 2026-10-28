Thể Công Viettel quyết thắng nhà vô địch Hàn Quốc

HLV Velizar Popov tự tin trước trận gặp FC Seoul.

Thể Công Viettel sẽ đối đầu FC Seoul lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng E AFC Champions League Two 2026/2027.

Trước trận đấu, HLV Velizar Popov khẳng định Thể Công Viettel sẽ hướng đến chiến thắng dù gặp nhiều khó khăn về phong độ và lực lượng. Nhà cầm quân người Bulgaria đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi giải đấu không áp dụng công nghệ VAR, cho rằng đội bóng đã chịu những bất lợi đáng kể ở các trận đấu trước.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Popov gửi lời chúc mừng FC Seoul sau khi đội bóng Hàn Quốc đăng quang K.League 1.

“Ở hai trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League Two, họ sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ dự bị và điều đó đã làm thay đổi tình hình bảng đấu. Tuy nhiên, trong danh sách cầu thủ sang Việt Nam lần này, FC Seoul có những sự thay đổi nên tôi chưa biết họ sẽ sử dụng đội hình nào ở trận đấu tới”, HLV Popov chia sẻ.

Dù chưa đạt được kết quả như kỳ vọng tại đấu trường châu lục, HLV Popov nhấn mạnh Thể Công Viettel vẫn giữ nguyên mục tiêu giành chiến thắng. Ông cho rằng các học trò đã nỗ lực trong hai lượt trận đầu tiên nhưng chưa thu về thành quả tương xứng với màn trình diễn trên sân.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Bulgaria đề cập đến việc AFC Champions League Two không áp dụng VAR và cho rằng điều này đã ảnh hưởng đến đội bóng Việt Nam trong những trận đấu vừa qua.

“AFC Champions League Two không có VAR. Vì thế, trong hai trận đấu vừa qua, có ít nhất 4 tình huống chúng tôi gặp bất lợi. Nếu có VAR, có thể Thể Công Viettel đã thắng Melbourne Victory và không gặp khó khăn trước Persib Bandung”, ông Popov bày tỏ.

Bên cạnh những tranh luận về công tác trọng tài, bài toán nhân sự cũng khiến Ban huấn luyện Thể Công Viettel tính toán kỹ lưỡng. Một số cầu thủ đã trở lại tập luyện sau chấn thương nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất để đá chính. Trong bối cảnh đó, HLV Popov cho biết đội bóng sẽ tận dụng tối đa lực lượng hiện có, đồng thời không lấy những khó khăn làm lý do biện minh cho thành tích chưa như mong đợi.

Đánh giá về đối thủ, HLV Popov khẳng định FC Seoul là đội bóng mạnh nhất bảng đấu: "Họ vô địch Hàn Quốc sớm và rõ ràng là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới. Dù FC Seoul sử dụng đội hình nào, Thể Công Viettel cũng phải duy trì sự tập trung tối đa”.

HLV Popov cũng lưu ý về ưu thế thể chất của đối thủ, đồng thời yêu cầu các cầu thủ Thể Công Viettel duy trì tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cùng. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, đội bóng áo lính vẫn quyết tâm hướng đến kết quả tích cực trước FC Seoul, qua đó cải thiện vị thế tại AFC Champions League Two và khẳng định hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.