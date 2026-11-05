Thể Công Viettel phòng ngự yếu nhất trong số 32 đội dự AFC Champions League Two

Thể Công Viettel chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường. Họ hụt hơi ở sân chơi châu lục và cũng rơi tự do ở mặt trận quốc nội. Sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 LPBank V.League 1 hôm 31/10, ban lãnh đạo đội bóng đã đi đến quyết định chia tay HLV Velizar Popov nhằm ngăn đà trượt dốc.

Dẫu vậy, hiệu ứng “thay tướng đổi vận” vẫn chưa thể đến với CLB áo lính. Ở chuyến làm khách tại AFC Champions League Two vào tối 4/11, Thể Công Viettel đã nhận thất bại 0-3 trước FC Seoul. Tỷ số chung cuộc phản ánh chân thực khoảng cách về đẳng cấp cũng như thế trận trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.

Tinh thần chiến đấu quả cảm của Thể Công Viettel là điểm sáng đáng ghi nhận. Thậm chí nếu chắt chiu cơ hội và duy trì sự tập trung cao độ hơn, họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ngay trên sân Seoul World Cup. Nhưng yếu tố tinh thần có lẽ chưa thể giải quyết vấn đề phòng ngự hớ hênh của đội bóng này. Vì qua 4 trận, đại diện Việt Nam đã nhận tới 10 bàn thua.

Các hậu vệ Thể Công Viettel chưa làm tốt nhiệm vụ

Đây chính là đội thủng lưới nhiều nhất trong tổng số 32 đội tham dự AFC Champions League Two mùa này (tính sau loạt trận đêm qua). Những CLB như Taipo, Tampines dù toàn thua nhưng vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng nhiều như đại diện Việt Nam.

Ở LPBank V.League 1, số lần thủng lưới của Thể Công Viettel cũng là con số 10. Họ đứng thứ 3 trên BXH các đội nhận nhiều bàn thua nhất từ đầu chiến dịch. Đây là những con số đáng quên, là lời cảnh báo cho hàng thủ gồm nhiều gương mặt sáng giá như Tuấn Tài, Lucas Alves, Colonna hay thủ môn Văn Việt. Chắc chắn trong thời gian tới, đội bóng áo lính sẽ phải siết lại “phòng tuyến” để cải thiện thành tích chung.

Cục diện bảng E lúc này đang dần ngã ngũ với sự thống trị khó tin của Persib Bandung. Đại diện Indonesia nối dài mạch phong độ thăng hoa bằng chiến thắng 2-1 trước Melbourne Victory, qua đó toàn thắng 4 trận liên tiếp để xây chắc ngôi đầu bảng với trọn vẹn 12 điểm. FC Seoul đang xếp nhì bảng với 6 điểm, trong khi Melbourne xếp thứ ba với 4 điểm. Thể Công Viettel hiện giậm chân ở đáy bảng khi mới chỉ có trong tay 1 điểm sau 4 lượt trận.

Cánh cửa đi tiếp đang hẹp dần. Đại diện Việt Nam không còn đường lùi ở hai lượt trận cuối. Thể Công Viettel sẽ phải hành quân sang Australia làm khách trước Melbourne vào ngày 25/11, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Persib Bandung vào ngày 2/12. Nếu không thể giành trọn 3 điểm trên đất khách trước Melbourne, Thể Công Viettel có lẽ sẽ bị loại.

BXH bảng E AFC Champions League Two