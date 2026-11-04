Thể Công Viettel làm khách trước FC Seoul trong giai đoạn khó khăn

Thể Công Viettel tích cực tập luyện để sẵn sàng tái đấu Seoul FC, nhưng khả năng có điểm của đại diện đến từ Việt Nam là rất thấp. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Thể Công Viettel bước vào chuyến làm khách tại Hàn Quốc sau khi để thua Thép Xanh Nam Định 1-3 ở vòng 6 V-League. Kết quả này kéo dài chuỗi không thắng của đội lên 8 trận trên mọi đấu trường, đồng thời khép lại nhiệm kỳ của HLV Velizar Popov. Trợ lý Almeida De Azevedo Silva được giao dẫn dắt đội bóng.

Sau 6 vòng đấu V-League, Thể Công Viettel đứng thứ 12 trong 14 đội. Ở 5 trận gần nhất, đội chỉ hòa một trận, thua bốn trận, ghi 3 bàn và để thủng lưới 12 lần. Trên bảng E AFC Champions League Two, đội đang có 1 điểm sau 3 lượt trận, ghi 1 bàn và nhận 7 bàn thua.

Thử thách phía trước là FC Seoul, đội từng thắng Thể Công Viettel 5-0 ở trận lượt đi ngày 28/10. Đại diện Hàn Quốc có lợi thế sân nhà và sở hữu những cầu thủ đã ghi bàn trong lần gặp trước như Moon Seon-min, Anderson Oliveira và Cho Young-wook. Dù vừa thua Incheon United 0-1 ở giải quốc nội, FC Seoul vẫn được đánh giá cao hơn về lực lượng và khả năng tổ chức lối chơi.

HLV Almeida Silva không có nhiều thời gian để điều chỉnh đội hình sau khi tiếp quản công việc. Theo nhận định trước trận, Thể Công Viettel có thể ưu tiên củng cố hàng thủ và tìm cơ hội từ các pha phản công. Khả năng trở lại của Khuất Văn Khang, Rimario Gordon và Lucas Ribamar cũng được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng đến hy vọng giành điểm của đội khách.

Thể Công Viettel từng khép lại mùa giải 2025 - 2026 ở vị trí á quân V-League, nhưng đang gặp khó khi bước vào mùa giải mới. Trận đấu tại Seoul là cơ hội để đội tìm lại sự ổn định trong lối chơi, trong bối cảnh khả năng cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng E ngày càng thu hẹp.