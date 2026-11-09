Thể Công Viettel hòa Thanh Hóa dù chơi hơn người

Thể Công Viettel chia điểm với Đông Á Thanh Hóa và tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Đây là trận ra mắt của huấn luyện viên Guilherme Almeida bên phía đội chủ nhà, trong khi huấn luyện viên Kim Young Chul lần đầu dẫn dắt đội bóng xứ Thanh.

Trước trận đấu, Thể Công Viettel trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, bao gồm V.League và AFC Champions League Two. Vì vậy, đội chủ sân Hàng Đẫy đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, khi chưa tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua.

Phút thứ 8, từ tình huống phản công nhanh, Saliou Guindo dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Văn Việt, mở tỷ số 1-0 cho Đông Á Thanh Hóa.

Đông Á Thanh Hóa sớm vươn lên dẫn trước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thắng sớm giúp đội khách có thêm sự tự tin để triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Phút thứ 10, đội chủ nhà buộc phải thay người bất đắc dĩ khi Hữu Nam gặp chấn thương, nhường chỗ cho Hoàng Khanh.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 34. Sau tình huống va chạm giữa Bá Tiến và thủ môn Văn Việt, trọng tài ban đầu rút thẻ vàng đối với cầu thủ Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Bá Tiến.

Trọng tài rút thẻ đỏ với Bá Tiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phải chơi thiếu người từ giữa hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa chủ động lùi sâu đội hình, tập trung bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel gia tăng sức ép, tận dụng lợi thế quân số để tổ chức những đợt tấn công liên tiếp về phía khung thành thủ môn Thanh Diệp.

Dù kiểm soát thế trận, đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Các tình huống phối hợp thiếu sự đột biến khiến hàng phòng ngự Thanh Hóa có nhiều cơ hội hóa giải.

Hai đội giằng co những phút đầu hiệp 2.

Ở chiều ngược lại, đội khách vẫn tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý. Thanh Hóa thậm chí có lần đưa bóng vào lưới Thể Công Viettel, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, sức ép của đội chủ nhà mới được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phút 80, từ tình huống phạt góc, tiền vệ Ngọc Tân bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Thanh Hóa, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel.

Bàn thắng giúp đội bóng áo lính giải tỏa phần nào áp lực và tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, những nỗ lực trong thời gian còn lại không mang đến kết quả như mong đợi.

Thể Công Viettel có bàn thắng để níu kéo 1 điểm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa Đông Á Thanh Hóa 1-1, qua đó nâng chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 10.

Với 5 điểm sau vòng 7, Thể Công Viettel tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng theo thông tin trước mắt. Kết quả này cũng khiến màn ra mắt của huấn luyện viên Guilherme Almeida chưa thể trọn vẹn.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa có được 1 điểm trên sân khách dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu. Khả năng tổ chức phòng ngự và tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Thanh là những điểm đáng ghi nhận trong cuộc đối đầu này.

Một số hình ảnh của trận đấu:

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 1

Mùa giải 2026/2027 | Sau vòng 7

Cập nhật: 9/11/2026

Chú thích: Tr: Số trận; T: Thắng; H: Hòa; B: Thua; HS: Hiệu số; Đ: Điểm.

Màu xanh: Nhóm dẫn đầu | Màu đỏ: Nhóm cuối bảng.