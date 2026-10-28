Thể Công Viettel - FC Seoul: Chủ nhà quyết tâm vượt qua khủng hoảng

Thể Công Viettel hiện có 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng áo lính mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy, trước khi nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại Indonesia.

Phong độ của thầy trò HLV Velizar Popov tại V.League mùa này cũng rất đáng thất vọng với việc không thắng cả 3 vòng gần nhất, gồm trận hòa Bắc Ninh 2-2 hồi cuối tuần vừa qua. Như vậy, trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng áo lính vẫn chưa biết tới hương vị chiến thắng.

Poster trận đấu giữa Thể Công Viettel vs FC Seoul. Ảnh: Thể Công Viettel

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs FC Seoul tại bảng E AFC Champions League Two 2026/27 sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng TV360.

Bên kia chiến tuyến, FC Seoul cũng chưa có điểm nào tại AFC Champions League Two. Đại diện Hàn Quốc lần lượt thua Persib Bandung 0-1 trên sân nhà và thất bại 0-3 trước Melbourne Victory. Sau hai lượt trận, FC Seoul đứng cuối bảng E với 0 điểm, chưa ghi được bàn thắng và đã nhận 4 bàn thua.

Tuy nhiên, tại K League 1, FC Seoul đang có phong độ tốt và đã chính thức vô địch giải đấu sớm 5 vòng đấu và chấm dứt 14 năm không vô địch giải đấu. Trong ba trận đấu gần đây, đội bóng này thắng Jeju SK 2-1, hòa Gimcheon Sangmu 2-2 và hòa Gangwon FC 1-1.

Đáng chú ý, FC Seoul từng phải sử dụng lực lượng xoay vòng ở hai lượt trận đầu tiên tại AFC Champions League Two do phải ưu tiên cuộc đua vô địch tại K League 1. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành mục tiêu ở giải quốc nội, nhà tân vô địch K League 1 sẽ thay đổi cách tiếp cận trận đấu và sử dụng những cầu thủ chủ chốt trong chuyến làm khách trước Thể Công Viettel.

Về lịch sử đối đầu, Thể Công Viettel và FC Seoul chưa từng gặp nhau trước đây. Và trong lần chạm trán đầu tiên này, hai đội sẽ cùng mang quyết tâm chiến thắng để thắp lại hy vọng trở lại trong cuộc đua giành quyền dự vòng knock-out AFC Champions League Two 2026/27.

Đội hình dự kiến

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Lương Chí Khải, Đinh Viết Tú, Lucas Alves, Rimario Gordon, Paulinho, Triệu Việt Hưng, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Ribamar, Nguyễn Văn Tú.

FC Seoul: Gu Sung Yun, Choi Jun, Lee Sang Min, Yazan Al Arab, Kim Jin Su, Jeong Seung Won, Jeong Beom Son, Hrvoje Babec, Anderson Oliveira, Lucas Ruiz, Patryk Klimala.

BXH bảng E AFC Champions League Two 2026/27

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Thể Công Viettel

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của FC Seoul