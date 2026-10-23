Thể Công Viettel đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ trước Bắc Ninh

Thể Công Viettel (áo đỏ) tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bước vào cuộc tiếp đón tân binh Bắc Ninh, Thể Công Viettel chịu áp lực phải giành chiến thắng sau năm trận liên tiếp chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường. Đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội khách.

Phút thứ 9, Ribamar đón đường chuyền vượt tuyến của Phan Tuấn Tài rồi bật cao đánh đầu, nhưng không thể đánh bại thủ môn Văn Công. Sáu phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục có cơ hội trong tình huống đối mặt, song cú dứt điểm thiếu lực khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Thể Công Viettel duy trì sức ép trong phần lớn thời gian hiệp 1. Nhâm Mạnh Dũng và Triệu Việt Hưng lần lượt thử vận may bằng những cú sút từ xa nhưng không thành công.

Quyết liệt trong những pha bóng.

Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 30, khi Ribamar đánh đầu cận thành trong tình huống hàng phòng ngự Bắc Ninh lúng túng. Bóng đã tiến sát vạch vôi nhưng một cầu thủ đội khách kịp thời phá ra, cứu cho Bắc Ninh bàn thua trông thấy.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh cũng tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý. Phút 36, Brenner thực hiện pha phối hợp đá phạt khiến thủ môn Văn Việt phải trổ tài cứu thua. Đến phút 43, Hồng Quân tung cú vô-lê đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Thể Công Viettel là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Bước sang hiệp 2, đội bóng áo lính tiếp tục duy trì thế trận tấn công và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 50. Từ đường chuyền vượt tuyến của Triệu Việt Hưng, Ribamar bứt tốc thoát xuống rồi dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Văn Công trong tình huống đối mặt.

Các cầu thủ Thể Công Viettel ăn mừng bàn thắng.

Có được lợi thế dẫn bàn, Thể Công Viettel tiếp tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Phút 56, Ribamar có thêm cơ hội đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Văn Công xuất sắc cản phá.

Không chấp nhận thất bại, Bắc Ninh đẩy cao đội hình và dần tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 60, Fisher dứt điểm chệch cột dọc sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà.

Đến phút 74, những nỗ lực của đội khách được đền đáp. Nhận đường chuyền từ Vitao, Ngân Văn Đại xoay người dứt điểm hiểm hóc giữa vòng vây hậu vệ Thể Công Viettel, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Bàn gỡ giúp Bắc Ninh thi đấu hưng phấn hơn. Chỉ ba phút sau, Ngân Văn Đại tiếp tục có cơ hội ghi bàn khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm ở góc hẹp, nhưng không thắng được thủ môn Văn Việt. Người gác đền của Thể Công Viettel sau đó còn thực hiện thêm hai pha cứu thua quan trọng để giữ tỷ số hòa.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Thể Công Viettel được hưởng quả phạt đền. Phút 90+2, Hernandes thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Dù thủ môn Văn Công đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng, anh vẫn không thể ngăn cản bàn thua.

Bàn thắng tiếp tục đến với hai đội.

Tưởng chừng Thể Công Viettel đã có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng, Bắc Ninh bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 10. Từ quả tạt của đồng đội, Brenner bật cao đánh đầu cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Đánh rơi chiến thắng ở thời điểm cuối trận, Thể Công Viettel tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn khi nâng chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên sáu trận liên tiếp.

Trong khi đó, một điểm giành được trên sân Hàng Đẫy cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì của Bắc Ninh. Dù hai lần bị dẫn trước, đội bóng tân binh vẫn tận dụng tốt những cơ hội để giành kết quả hòa trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Một số hình ảnh của trận đấu