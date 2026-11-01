Thể Công – Viettel công bố tân huấn luyện viên trưởng

Trước khi ông Popov rời đi sau trận thua Thép Xanh Nam Định 1-3 vào tối 31-10, ông Almeida De Azevedo Silva là trợ lý huấn luyện viên trưởng ở Thể Công – Viettel.

Tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel Almeida De Azevedo Silva. Ảnh: Thể Công - Viettel

Ông Almeida De Azevedo Silva bắt đầu làm việc tại Thể Công - Viettel từ tháng 7-2024. 2 năm gắn bó giúp nhà cầm quân này có sự am hiểu về lực lượng cầu thủ, môi trường làm việc cũng như hệ thống vận hành của đội bóng.

Bên cạnh kinh nghiệm làm việc tại câu lạc bộ, ông Almeida De Azevedo Silva còn sở hữu bằng huấn luyện viên Pro và từng hoạt động trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông.

Quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng với ông Almeida De Azevedo Silva được đưa ra trong bối cảnh Thể Công - Viettel vừa trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời huấn luyện viên Popov. Trước khi chia tay ông Popov, đội bóng áo lính trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 2 trận hòa.

Trong chiều 1-11, huấn luyện viên Popov công bố tâm thư sau khi rời Thể Công – Viettel, trong đó nhấn mạnh: “Hơn một năm qua mãi mãi ở trong ký ức của tôi như một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Ngay cả khi không có chức vô địch, việc giành được vị trí Á quân V-League 2025-2026 đi kèm với nhiều kỷ lục của câu lạc bộ là một trong những thành công ngọt ngào nhất của tôi…”.