Thể Công Viettel bị Bắc Ninh cầm hòa, 4 trận không thắng ở V-League

Video highlights Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh:

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Sau 4 vòng đấu giành được 3 điểm, Thể Công Viettel quyết tâm thắng Bắc Ninh tại vòng 5 V-League. Ngoài lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Popov được đánh giá cao hơn nhiều so với đội tân binh V-League.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Thể Công Viettel tràn lên tấn công. Phút thứ 9, Ribamar đón đường chuyền vượt tuyến của Phan Tuấn Tài rồi thực hiện cú đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Văn Công.

Phút 30, Ribamar bay người đánh đầu cận thành trong tình huống lộn xộn nhưng cầu thủ Bắc Ninh kịp phá bóng trên vạch vôi dù thủ môn Văn Công chôn chân đứng nhìn trong tình huống này.

Thể Công Viettel mở tỷ số ở đầu hiệp 2. Ảnh: Dương Đệ

Dù tạo ra nhiều cơ hội, ép sân hoàn toàn đối thủ nhưng Thể Công Viettel không thể mở tỷ số, chấp nhận hòa 0-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chủ động tấn công tìm kiếm bàn thắng.

Phút 50, Ribamar bứt tốc mạnh mẽ đón đường chuyền vượt tuyến của Triệu Việt Hưng rồi dứt điểm 1 chạm hạ gục thủ môn Văn Công trong pha đối mặt, giúp Thể Công Viettel vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Bắc Ninh quyết định chơi mạo hiểm. Phút 70, Ngân Văn Đại đón đường chuyền của Vitao rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Tưởng như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, nhưng ở phút 89, trọng tài tham khảo VAR và xác định Mai Xuân Quyết phạm lỗi với Ribamar trong vòng cấm, kèm theo đó là tấm thẻ đỏ cho cầu thủ của Bắc Ninh.

Trên chấm 11m, Hernandes đánh bại thủ môn Văn Công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel. Tuy nhiên, ở phút 90+9, trong tình huống hàng phòng ngự Thể Công Viettel chơi mất tập trung, Brenner bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

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