Thể Công Viettel bất ngờ để thua Hà Tĩnh ngay trên sân Hàng Đẫy

Tối 8/10, Thể Công Viettel có cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3 V-League 2026-2027.

Trước trận đấu, Thể Công Viettel được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Hà Tĩnh cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Thể Công Vietttel để thua Hà Tĩnh trên sân nhà (Ảnh: TCVT).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo lính chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Dù vậy, Hà Tĩnh mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút 3, Lương Chí Khải chuyền về thiếu quan sát, tạo điều kiện để Daniel Passira áp sát rồi cướp bóng ngay trong chân thủ môn Văn Việt. Tuy nhiên, pha xử lý sau đó của tiền đạo đội khách lại không tốt, khiến bóng đi hết đường biên ngang.

Sau tình huống này, Thể Công Viettel nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Phút 10, Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút nhanh bằng chân trái, nhưng thủ môn Thanh Tùng đã chọn đúng vị trí để bắt gọn bóng.

Có cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng, Thể Công Viettel ngay sau đó đã phải trả giá đắt.

Phút 16, Luiz Antonio tung cú sút rất căng từ khoảng cách gần 40m. Bóng khẽ chạm người Triệu Việt Hưng rồi bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Việt, đưa Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, Thể Công Viettel lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Phút 25, Khuất Văn Khang thực hiện quả phạt góc từ cánh trái để Lương Chí Khải ngả người tung cú vô lê, buộc thủ môn Thanh Tùng phải bay người cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Triệu Việt Hưng, nhưng cú đá bồi ở cự ly gần của cầu thủ này cũng không đánh bại được thủ môn Hà Tĩnh.

Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ cuối cùng cũng giúp đội bóng áo lính tìm được bàn gỡ hòa.

Phút 33, Triệu Việt Hưng thực hiện đường chuyền từ cánh trái vào vòng cấm để Khuất Văn Khang băng lên dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới Hà Tĩnh, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng để vượt lên dẫn trước.

Hà Tĩnh thắng ấn tượng Thể Công Viettel (Ảnh: TCVT).

Phút 48, Phan Tuấn Tài thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ribamar ngả người tung cú vô lê ở cự ly gần, đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Hà Tĩnh.

Những phút sau đó, hai đội tiếp tục duy trì thế trận khá cân bằng và tạo ra những cơ hội ghi bàn.

Phút 60, Daniel Passira nhận bóng ở khoảng cách gần 30m rồi tung cú sút chân phải đầy uy lực. Bóng bay về góc cao khung thành khiến thủ môn Văn Việt không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Tĩnh.

Chưa kịp ổn định lại đội hình, Thể Công Viettel tiếp tục phải nhận thêm một bàn thua nữa.

Phút 64, các cầu thủ Hà Tĩnh liên tiếp tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm khiến thủ môn Văn Việt phải vất vả cản phá. Tận dụng tình huống bóng bật ra, Daniel Passira nhanh chóng thoát xuống rồi dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Tĩnh.

Có được lợi thế dẫn trước 2 bàn, đội khách chủ động chơi chặt chẽ và tập trung bảo vệ thành quả. Trong khi đó, Thể Công Viettel buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Popov không mang lại hiệu quả và họ chấp nhận thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh.