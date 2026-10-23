Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chờ dấu hiệu khởi sắc của đội bóng áo lính

Thể Công Viettel đang có khởi đầu không như kỳ vọng tại V.League 2026/27. Sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Velizar Popov mới giành được 3 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Thể Công Viettel đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM ở vòng đấu gần nhất.

Thể Công Viettel đã từng vượt qua Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy vào tháng 3/2026 tại khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26. Ảnh: VPF

Chuỗi kết quả không tốt phần nào cho thấy những vấn đề mà đội bóng áo lính đang gặp phải. Dù bổ sung nhiều cầu thủ trước mùa giải, Thể Công Viettel vẫn chưa tạo được sự ổn định trong lối chơi.

Ở trận đấu này, Thể Công Viettel không có sự tham gia của Wesley Nata do chấn thương, trong khi Rimario chưa được đăng ký thi đấu. Khuất Văn Khang đã trở lại sau chấn thương, nhưng đội bóng vẫn cần thêm thời gian để ổn định nhân sự và cải thiện hiệu quả thi đấu.

Ở phía bên kia, Bắc Ninh đang có khởi đầu tương đối tích cực trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại V.League. Ở vòng trước, đội bóng miền Quan họ hòa một tân binh khác của giải đấu - TP. Đồng Nai.

Sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Paulo Foiani giành được 4 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, hơn Thể Công Viettel 1 điểm. Những kết quả này cho thấy Bắc Ninh đang từng bước thích nghi với môi trường cạnh tranh tại V.League.

Một điểm đáng chú ý trong đội hình Bắc Ninh là sự hiện diện của các ngoại binh như Vitao, Brenner, David Fisher và Rafael Santos. Trong đó, Vitao từng vô địch V.League, còn Brenner từng đăng quang cùng Nam Định. Kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam là yếu tố được kỳ vọng giúp các cầu thủ này đóng góp vào quá trình xây dựng đội bóng.

Thể Công Viettel và Bắc Ninh đã từng đối đầu nhau tại trận tứ kết Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26. Khi ấy, Thể Công Viettel nhọc nhằn đánh bại Bắc Ninh với tỉ số 1-0 trên sân Hàng Đẫy. Cuộc chạm trán tại Hàng Đẫy tối 23/10 sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai đội so tài trong khuôn khổ V.League.

Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu tối nay được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Với ưu thế sân nhà và quyết tâm chặn lại đà sa sút, Thể Công Viettel sẽ dốc toàn lực để tìm lại niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, đây không phải là một thử thách dễ dàng khi tân binh Bắc Ninh đang rất tự tin sau khi đã quen với môi trường khắc nghiệt tại V.League.

Đội hình dự kiến

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Chí Khải, Lucas, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Paulinho, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar.

Bắc Ninh: Văn Công, Xuân Quyết, Trọng Kiệt, Tiến Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Văn Đại, Vitao, Hồng Quân, Fisher, Brenner.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 5 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Phong độ gần đây của Thể Công Viettel

Phong độ gần đây của Bắc Ninh