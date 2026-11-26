Chiều 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế (IBLA) thuộc Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Việt Nam đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và thuộc nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 vượt 1.000 tỷ USD. Để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng và Nhà nước đang thực hiện nhiều đột phá, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm trong những năm tới.

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, hội nhập quốc tế sâu rộng trong giai đoạn mới không đơn thuần là tham gia mà Việt Nam cần chủ động đóng góp vào xây dựng luật chơi quốc tế. Trong đó, thể chế pháp luật trong nước không thể tiếp tục là điểm nghẽn của phát triển mà phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ.

Lễ báo công và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế.

Từ yêu cầu này, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng IBLA tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, phát huy thế mạnh nghiên cứu, đưa kết quả nghiên cứu vào tư vấn pháp luật, tham mưu, đề xuất, góp ý và phản biện chính sách. Định hướng này gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV và yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và giao nhiệm vụ để Viện phát huy vai trò trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý. Dự kiến trong tháng 12/2026, Hội sẽ tổ chức tổng kết công tác nghiên cứu khoa học pháp lý năm 2026 của các đơn vị trực thuộc, đồng thời định hướng nhiệm vụ năm 2027, gắn nghiên cứu với tham mưu, đề xuất và phản biện chính sách, pháp luật.

IBLA được thành lập theo quyết định của Hội Luật gia Việt Nam ngày 27/12/2005 và chính thức ra mắt vào tháng 2/2006. Ý tưởng thành lập Viện xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập, nhất là nhu cầu tiếp cận kiến thức pháp lý quốc tế, nhận diện rủi ro trong giao dịch và giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng IBLA, là người trực tiếp xây dựng đề án thành lập Viện, đồng thời tập hợp đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng IBLA, chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển của Viện.

Trong những năm qua, Viện tham gia tổ chức các hội thảo khoa học về những vấn đề thực tiễn trong xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó có nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, phòng, chống lãng phí và vi phạm trong sử dụng đất công; phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn, phản biện về cơ chế và giải pháp thực thi Nghị quyết số 66-NQ/TW vào tháng 9/2025.

Theo Quyết định số 1334/QĐ-CTN ngày 17/8/2026, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể IBLA vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huân chương được trao ngày 7/10/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV. Lễ kỷ niệm tại TP Hồ Chí Minh là dịp để Viện báo công và tri ân các cá nhân, tập thể có đóng góp vào thành tích chung.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trao Bằng khen và tri ân các thế hệ lãnh đạo Viện.

Dịp này, Viện ra mắt Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Trung tâm Tư vấn pháp luật IBLA. Hội Luật gia Việt Nam cũng công bố quyết định khen thưởng tập thể Viện và 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội, nghiên cứu và xây dựng chính sách, pháp luật.