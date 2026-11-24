Để làm rõ chủ đề này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để thấy rõ tầm nhìn, sứ mệnh và những yêu cầu cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Thưa PGS.TS Triệu Thế Hùng, ông đánh giá như thế nào về giá trị cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về phát triển văn hóa, khẳng định tầm nhìn chính trị khi được chuyển hóa thành thể chế khả thi?

Theo tôi, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội thể hiện một tầm nhìn chiến lược, đồng thời đặt ra yêu cầu rất thực chất đối với công tác tổ chức thực hiện.

Giá trị của một quyết sách lớn chỉ được khẳng định đầy đủ khi tầm nhìn chính trị được chuyển hóa thành thể chế khả thi, thể chế được bảo đảm bằng nguồn lực và năng lực thực thi, còn kết quả cuối cùng được đo bằng sự phát triển con người và chất lượng đời sống văn hóa của Nhân dân. Nói cách khác, văn hóa phải hiện diện trong đời sống chứ không chỉ dừng lại trong văn bản.

Ở mỗi bước ngoặt của dân tộc, văn hóa luôn là điểm tựa tinh thần, nơi kết tinh ý chí, bản lĩnh và sức mạnh nội sinh giúp đất nước vượt qua thử thách, vươn lên phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 25/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai yêu cầu nền tảng: Tăng cường “nội lực vật chất” và củng cố “nội lực tinh thần”. Điều đó cho thấy phát triển kinh tế và phát triển văn hóa phải bổ trợ cho nhau, cùng hướng tới một quốc gia tự cường và phát triển bền vững.

Từ tinh thần ấy, có thể nhận diện bốn định hướng lớn của Nghị quyết số 80-NQ/TW:

Thứ nhất, nhìn nhận văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần đầu tư mà còn là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển. Nguồn lực ấy bao gồm di sản, tri thức, nghệ thuật, lối sống, hệ giá trị và năng lực sáng tạo của con người. Vì vậy, cần nghiên cứu đưa tiêu chí tác động văn hóa vào quá trình xây dựng chính sách và triển khai các dự án phát triển quan trọng.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Các giá trị ấy phải được cụ thể hóa thành chuẩn mực ứng xử trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và cả trên không gian số.

Đặt con người ở vị trí trung tâm cũng có nghĩa là bảo đảm cơ hội tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa cho mọi người, nhất là trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; không để ai bị bỏ lại phía sau trong đời sống văn hóa.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ và phát triển; chuyển dần từ tư duy thiên về quản lý, cấp phép sang hoàn thiện thể chế, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh. Nhà nước, thị trường, cộng đồng và giới sáng tạo cần phối hợp trên cơ sở minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực chất.

Thứ tư, đặt công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trong mô hình tăng trưởng mới, với mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% GDP vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu, cần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và thương hiệu có sức cạnh tranh, dựa trên hệ sinh thái đồng bộ về thể chế, tài chính, nhân lực, công nghệ, phân phối và thị trường.

Nếu Nghị quyết số 80-NQ/TW định hướng chiến lược thì Nghị quyết số 28/2026/QH16 tạo thêm cơ sở pháp lý để cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa.

Nghị quyết số 28/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/4/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Điểm đáng chú ý là nghị quyết tập trung vào một số cơ chế, chính sách cụ thể, trong đó có cơ chế bảo đảm nguồn lực, Ngày Văn hóa Việt Nam và khả năng thí điểm chính sách đặc thù theo thẩm quyền. Tuy nhiên, từ hành lang pháp lý đến chuyển biến thực tế vẫn cần những chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực và rõ trách nhiệm.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh làm nổi bật sự đa dạng ấy qua các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm di sản và giao lưu cộng đồng. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN

Vậy theo ông đâu là những cơ chế, chính sách cần chú ý?

Theo tôi, có năm nhóm vấn đề cần đặc biệt quan tâm:

Thứ nhất, bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Điều quan trọng không chỉ là tỷ lệ phân bổ mà còn là hiệu quả sử dụng, tính công bằng trong tiếp cận và khả năng tạo ra giá trị lâu dài.

Thứ hai, hoàn thiện các chính sách huy động nguồn lực xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, thuế và đầu tư nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia phát triển công nghiệp văn hóa theo quy định pháp luật.

Thứ ba, có cơ chế phát hiện, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ phù hợp đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia và nhân lực sáng tạo; chú trọng đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

Thứ tư, đổi mới cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và khoán chi phù hợp với đặc thù sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, bảo đảm chất lượng sáng tạo đi đôi với công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Thứ năm, phát triển hạ tầng văn hóa số, cơ sở dữ liệu văn hóa và các thiết chế phục vụ công chúng; đồng thời nghiên cứu vận hành hiệu quả các quỹ hỗ trợ văn hóa, nghệ thuật và phương thức hợp tác công – tư phù hợp. Cần phân biệt rõ cơ chế đã được quy định với các mô hình đang được đề xuất, thí điểm.

Tuy nhiên, chương trình hành động không thể chỉ là danh mục nhiệm vụ. Đó phải là một kiến trúc thực thi có thể kiểm tra, đánh giá. Mỗi nhiệm vụ cần trả lời sáu câu hỏi: Mục tiêu cụ thể là gì? Sản phẩm đầu ra nào cần hoàn thành? Ai chịu trách nhiệm chính? Nguồn lực được bảo đảm ra sao? Thời hạn hoàn thành khi nào? Và kết quả được đo lường, giám sát bằng cách nào?

Theo đó, chương trình hành động cần được tổ chức thành các trụ cột liên thông: hoàn thiện thể chế; xây dựng con người và môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy di sản; phát triển văn học, nghệ thuật; thúc đẩy công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa; chuyển đổi số; đào tạo nhân lực; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế và nâng cao sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Mỗi trụ cột cần lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt, tránh dàn trải, trùng lặp và phân tán nguồn lực.

Từ góc độ cơ quan dân cử, Quốc hội cần đồng hành xuyên suốt trên bốn phương diện: hoàn thiện hệ thống pháp luật; quyết định và giám sát việc phân bổ, sử dụng nguồn lực; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách; lắng nghe ý kiến cử tri, Nhân dân, văn nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.

Nhìn đến năm 2045, thành công không chỉ được đo bằng tỷ trọng đóng góp vào GDP hay số lượng di sản được ghi danh quốc tế, mà quan trọng hơn là mức độ văn hóa thấm sâu vào thể chế, thị trường, môi trường xã hội và đời sống hằng ngày của mỗi người dân.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Vậy để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, theo ông chúng ta cần phải làm gì?

Tôi cho rằng, một quốc gia phát triển bền vững phải biết chuyển ký ức thành tri thức, di sản thành nguồn cảm hứng sáng tạo và sự đa dạng văn hóa thành năng lực đối thoại. Để thực hiện điều đó cần phát huy vai trò của bốn chủ thể.

Một là, Nhà nước kiến tạo thể chế, bảo đảm các điều kiện cần thiết, điều phối và giám sát quá trình thực hiện.

Hai là, cộng đồng gìn giữ, thực hành, trao truyền bản sắc và trực tiếp tham gia sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ba là, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm, thị trường và công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá giá trị Việt Nam. Bốn là, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và những người thực hành văn hóa sáng tạo các tác phẩm, sản phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ và nhân văn, bồi đắp đời sống tinh thần của Nhân dân.

Để kết nối tầm nhìn với hành động, cần tập trung vào các đột phá về thể chế và phương thức quản trị; con người và nguồn nhân lực; nguồn lực đầu tư; công nghệ và dữ liệu; cơ chế đo lường, giám sát; hội nhập quốc tế và sức mạnh mềm.

Trên tinh thần đó, tôi kiến nghị năm giải pháp ưu tiên.

Thứ nhất, xây dựng bộ chỉ số thống nhất về phát triển văn hóa, xác định rõ đường cơ sở, mục tiêu, cơ quan chịu trách nhiệm, kinh phí và thời hạn; kết hợp chỉ tiêu định lượng với đánh giá chất lượng thụ hưởng văn hóa và mức độ hài lòng của người dân.

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện kịp thời những quy định liên quan; tháo gỡ sự chồng chéo giữa pháp luật về văn hóa với đầu tư, tài chính, đất đai, thuế và khoa học, công nghệ, trong phạm vi thẩm quyền của từng cơ quan.

Thứ ba, triển khai thí điểm có kiểm soát tại một số địa phương và lĩnh vực phù hợp, với mục tiêu, thời hạn, tiêu chí đánh giá độc lập và cơ chế tổng kết rõ ràng trước khi nhân rộng.

Thứ tư, duy trì đối thoại chính sách thường xuyên giữa cơ quan quản lý với văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cộng đồng thực hành di sản và công chúng; xem phản hồi của người dân là dữ liệu quan trọng để điều chỉnh chính sách.

Thứ năm, tăng cường giám sát chuyên đề của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, kết hợp báo cáo của cơ quan thực thi với dữ liệu ngân sách, khảo sát độc lập, đánh giá chuyên gia và ý kiến Nhân dân; công khai những kết quả có thể kiểm chứng.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 80-NQ/TW mở ra tầm nhìn chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 28/2026/QH16 tạo bước chuyển quan trọng trong thể chế hóa một số chính sách thiết yếu.

Vấn đề quyết định lúc này là biến tầm nhìn và cơ chế thành năng lực hành động, để người dân thực sự cảm nhận được sự đổi thay qua môi trường sống nhân văn hơn, cơ hội tiếp cận văn hóa công bằng hơn và điều kiện sáng tạo rộng mở hơn.

Đặc biệt, trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên 24/11/2026, thông điệp cần được lan tỏa là: tôn vinh văn hóa trong một ngày phải đi cùng việc nuôi dưỡng văn hóa trong cả năm. Khi văn hóa trở thành nền tảng của những lựa chọn phát triển và hiện diện trong từng cộng đồng, từng gia đình, sức mạnh nội sinh của dân tộc sẽ được khơi dậy để kiến tạo tương lai đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!