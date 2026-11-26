Chính phủ Bangladesh quyết định nâng mức lương tối thiểu hằng tháng đối với công nhân may mặc mới vào nghề lên 17.000 taka (136 USD), tăng 36% so với mức trước đó. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần biểu tình, đình trệ sản xuất và đàm phán giữa đại diện người lao động với giới chủ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng gây sức ép lớn lên đời sống công nhân.