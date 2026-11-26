Thể chế đi trước một bước - Mở đường cho logistics phát triển
Một khung pháp lý phù hợp sẽ không chỉ giải quyết những vướng mắc hiện tại, mà còn tạo dư địa cho những mô hình logistics mới phát triển. Đây là cơ sở để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào trung tâm logistics, logistics số, logistics xanh để các địa phương hình thành mạng lưới logistics có tính liên kết; và để Việt Nam nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/the-che-di-truoc-mot-buoc-mo-duong-cho-logistics-phat-trien-569126.htm