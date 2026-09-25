The Canadian Press: Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada cho thấy hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các mục tiêu dài hạn

Bài viết trên báo The Canadian Press.

Bài viết nêu rõ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Canada Mark Carney đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cường quốc tầm trung.

The Canadian Press dẫnnhận định củabà Vina Nadjibulla, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật hoạch định chiến lược (Centre for Strategic Statecraft), một tổ chức nghiên cứu địa chính trị của Canada cho biết, việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược cho thấy hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các mục tiêu dài hạn.

“Chúng ta đang ở thời điểm mà quan hệ hai nước có thể bước sang một cấp độ mới, và rõ ràng cả hai bên đều có mong muốn chính trị đối với điều này”, bà Nadjibulla nhấn mạnh.

Theo bà Nadjibulla, tương tự như Canada, Việt Nam mong muốn duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế.

“Dù hệ thống lãnh đạo của Việt Nam rất khác Canada, song định hướng hiện nay của Việt Nam lại khá tương đồng với những gì Canada đang hướng tới, đó là tăng cường khả năng chống chịu, đa dạng hóa các đối tác và phát huy tối đa quyền tự chủ, khả năng chủ động hành động để không bị bất kỳ cường quốc nào gây sức ép hay chi phối”, vị chuyên gia khẳng định.

Ngày 24/9 (theo giờ địa phương), tại Phủ Toàn quyền Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour sau Lễ đón cấp Nhà nước trọng thể. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm Canada. (Nguồn: TTXVN)

Quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Bài viết cũng trích ý kiến của Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết, khuôn khổ Đối tác chiến lược mới sẽ bao trùm nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, nông nghiệp, hợp tác quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Trong đó, các trường đại học và nhà đầu tư Canada có thể hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển từ mô hình phát triển kinh tế truyền thống sang nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

“Khi nền kinh tế toàn cầu thay đổi, phản ứng của chúng ta không phải là thu mình lại, mà phải là xây dựng các quan hệ đối tác”, Ngoại trưởng Anita Anand nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Canada, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của xứ sở lá phong đỏ tại Đông Nam Á, với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều đạt hơn 20 tỷ CAD trong năm 2025. Canada xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng như thực phẩm, kim loại và phân bón, trong khi Việt Nam xuất khẩu sang Canada các sản phẩm điện tử, quần áo, đồ nội thất và giày dép.

Bộ Ngoại giao Canada đánh giá: “Việt Nam là một đối tác kinh tế có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nỗ lực đa dạng hóa thương mại của Canada tại khu vực”.

Ngoài ra, Việt Nam cũng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Canada đang đàm phán với ASEAN về một hiệp định thương mại tự do. Do đó, Thủ tướng Mark Carneyhy vọng có thể ký kết hiệp định này trong chuyến thăm Philippines dự kiến vào tháng 11 tới, trong đó ông có thể kết hợp thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney. (Nguồn: The Canadian Press)

Tăng cường hợp tác giữa các cường quốc tầm trung

Đặc biệt, theo bài viết, năm nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Khối này quy tụ nhiều quốc gia, trong đó có Canada, Chile, Nhật Bản và Australia, với cam kết thúc đẩy thương mại dựa trên luật lệ và bảo đảm các quyền cơ bản của người lao động.

Tờ báo nhận định, CPTPP ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các quốc gia phải ứng phó với những biện pháp gây sức ép kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ủng hộ sáng kiến mới của Thủ tướng Carney về việc thúc đẩy Liên minh châu Âu hợp tác chặt chẽ hơn với các nước CPTPP, qua đó giúp các cường quốc tầm trung phối hợp với nhau nhằm ứng phó với những thách thức.

“Điều này khiến quan hệ Canada-Việt Nam trở nên có ý nghĩa hơn, bởi hai nước cùng chia sẻ một chương trình nghị sự quốc tế như vậy”, bà Nadjibulla cho biết.

Theo bà Nadjibulla, chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Carney nỗ lực mở rộng các quan hệ thương mại và ngoại giao của Canada; đồng thời các nhà lãnh đạo nước ngoài cũng chủ động tăng cường quan hệ với Canada.

“Việc ngoại giao cấp cao đang diễn ra là minh chứng cho vai trò ngày càng lớn của Canada với tư cách một cường quốc tầm trung trên trường quốc tế”, bà Nadjibulla nêu rõ.

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada, bà Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 24-25/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney tại Ottawa. Tại đây, Lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột: (1) Hợp tác song phương, khu vực và đa phương; (2) Hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; (3) Hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; (4) Hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; (5) Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; (6) Hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp - thực phẩm; (7) Hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; (8) Hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.