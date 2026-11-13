THE BOYZ trở lại đội hình 9 thành viên vào tháng Mười Hai

Theo một bản tin độc quyền vào ngày 13/11, nhóm nhạc THE BOYZ, gồm các thành viên: Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo và Eric, sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc riêng tại KSPO DOME (Songpa-gu, Seoul) từ ngày 24 đến 27/12. Sự kiện này diễn ra tám tháng sau buổi hòa nhạc gần nhất của nhóm vào tháng Tư.

Sangyeon, thành viên đầu tiên hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào tháng 9/2026 vừa qua, cũng sẽ góp mặt trong các buổi diễn này. Sau thời gian tập trung vào các hoạt động cá nhân, các thành viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng để gặp gỡ người hâm mộ vào dịp cuối năm. Với việc xác nhận tổ chức trong bốn ngày tại KSPO DOME, THE BOYZ dự định sẽ khép lại năm nay cùng với người hâm mộ của mình.

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Vào tháng 2/2026, chín thành viên đã thông báo với công ty One Hundred về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền và nộp đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực của các hợp đồng này. Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã chấp thuận yêu cầu đó vào tháng 4/2026. Vào thời điểm đó, New đã không tham gia vào thông báo chấm dứt hợp đồng hay đơn yêu cầu đình chỉ, và cũng không có tên trong danh sách các thành viên ký hợp đồng nhóm với công ty quản lý mới.

Vào tháng 9/2026, công ty quản lý mới là Seven Eight Records thông báo sẽ phụ trách các hoạt động nhóm của Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo và Eric, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn diện và hợp tác chặt chẽ cho các hoạt động chung của THE BOYZ. Song song đó, các thành viên cũng đã ký hợp đồng với các công ty quản lý riêng cho những hoạt động cá nhân: Younghoon gia nhập Namoo Actors, Hyunjae ký với Management Siseon, Juyeon với Ace Factory, Q với Peach Company, Sunwoo với At Area và Eric với Grid Entertainment.

Với định hướng "đồng hành nhưng vẫn phát triển độc lập" trong chương mới đầy ý nghĩa này, THE BOYZ được kỳ vọng sẽ khép lại năm nay một cách ấn tượng thông qua các buổi hòa nhạc riêng của nhóm.

THE BOYZ ra mắt vào năm 2017, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt qua các ca khúc tiêu biểu như Boy, Reveal, The Stealer, Thrill Ride, Watch It và Trigger.