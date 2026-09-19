THE BOYZ 'tái khởi động' mạng xã hội

Nhóm nhạc THE BOYZ đã tái hợp với đầy đủ chín thành viên sau khi Sangyeon xuất ngũ. Họ cũng đã nối lại các hoạt động chính thức trên mạng xã hội, đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động nhóm.

THE BOYZ đã xuất hiện trên chương trình Idol Radio Season 4, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Idol Radio Universe thuộc đài MBC. Các thành viên, bao gồm cả hai DJ Sunwoo và Eric, đã giao lưu với người hâm mộ bằng cách chia sẻ những cập nhật về các hoạt động cá nhân của họ, chẳng hạn như album solo và các buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Một khung cảnh chào đón nồng nhiệt đã diễn ra ngay sau nửa đêm. Vào ngày 17/9, Sangyeon, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã xuất hiện để đích thân thông báo việc xuất ngũ cho các thành viên và người hâm mộ.

Với sự gia nhập của Sangyeon, The Boyz đã tái hợp với đầy đủ chín thành viên. Các thành viên đã hé lộ về các hoạt động trong tương lai: “Các kênh mạng xã hội chính thức của chúng tôi đã hoạt động trở lại. Sẽ có những tin tức tuyệt vời hơn nữa, vì vậy hãy chờ đợi nhé”.

Họ cũng chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho người hâm mộ. The Boyz đã ăn mừng sự tái hợp của nhóm bằng cách tặng những món quà ngược cho hàng trăm người hâm mộ đã đến địa điểm vào đêm khuya, mang thông điệp: “Chúng tôi đều ở đây”.

Sau buổi phát sóng, kênh mạng xã hội của các thành viên, ‘WE THE BOYZ’ cũng hoạt động trở lại. Họ đã đăng tải một bức ảnh nhóm của cả chín thành viên cùng nhau, kèm theo chú thích: “Luôn nhớ rằng, Theboyz yêu TheB. Một bức ảnh gia đình sau một thời gian dài”.

Việc các kênh mạng xã hội chính thức hoạt động trở lại cũng đang thu hút sự chú ý. Nhóm The Boyz sẽ tiếp tục các hoạt động nhóm dưới sự quản lý của công ty mới, 78 RECORDS, và sẽ tiếp tục vận hành các kênh mạng xã hội chính thức hiện có. Các hoạt động cá nhân của từng thành viên sẽ tiếp tục theo kế hoạch và công ty quản lý riêng của họ.

Đặc biệt, ‘WE THE BOYZ’ là kênh dành riêng cho các thành viên, nơi họ giao lưu với người hâm mộ bằng cách đăng tải bài viết và hình ảnh cá nhân kể từ khi ra mắt. Bằng việc tiếp tục kênh này, những kỷ niệm được xây dựng giữa The Boyz và người hâm mộ cũng sẽ được tiếp tục.