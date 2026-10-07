The Batman II tuyên bố tạm dừng sản xuất

Quá trình sản xuất The Batman Part II bất ngờ tạm dừng khi đạo diễn Matt Reeves phải tạm thời rời dự án vì một vấn đề cá nhân trong gia đình. Warner Bros. cho biết hãng hoàn toàn ủng hộ nhà làm phim và kỳ vọng dự án sẽ sớm tiếp tục.

Thông tin được công bố trong bối cảnh DC Studios đang bước vào giai đoạn khá bận rộn với nhiều dự án được khán giả mong đợi. Trong số đó, The Batman Part II là một trong những tác phẩm được chú ý nhất khi đã mất nhiều năm để phát triển và nhiều lần thay đổi lịch phát hành trước khi chính thức bước vào quá trình ghi hình.

The Batman Part II tạm dừng sản xuất khi đạo diễn Matt Reeves tạm rời dự án vì lý do gia đình, trong lúc phim vẫn dự kiến ra mắt tháng 2/2028.

Theo kế hoạch, The Batman Part II bắt đầu quay vào mùa hè năm nay sau nhiều lần trì hoãn. Tuy nhiên, quá trình sản xuất hiện phải tạm ngưng do Matt Reeves cần dành thời gian giải quyết vấn đề cá nhân. Tính chất cụ thể của vấn đề này chưa được tiết lộ.

Warner Bros. khẳng định hãng vẫn dành sự ủng hộ cho Matt Reeves trong thời gian này. “Quá trình sản xuất The Batman Part II đã tạm thời dừng lại trong khi Matt Reeves tập trung giải quyết một vấn đề gia đình. Matt nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ DC Studios và chúng tôi mong sớm tiếp tục hành trình này”, hãng phim cho biết.

Hiện chưa rõ việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài bao lâu và liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của bộ phim hay không. The Batman Part II hiện được ấn định ra rạp vào ngày 18/2/2028. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn còn khá xa và chưa có thông tin cho thấy lịch phát hành chắc chắn sẽ thay đổi.

Việc dự án phải tạm ngưng cũng khiến hành trình đưa phần tiếp theo của The Batman lên màn ảnh tiếp tục kéo dài. Phần phim đầu tiên ra mắt năm 2022 và tạo được dấu ấn với cách tiếp cận đen tối, thiên về trinh thám của Matt Reeves. Robert Pattinson trở lại với vai Bruce Wayne/Batman trong phần hai, tiếp tục là trung tâm của câu chuyện.

Bên cạnh Pattinson, The Batman Part II còn quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Andy Serkis và Colin Farrell, những diễn viên từng xuất hiện trong phần đầu. Dàn diễn viên mới gồm Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham và Sebastian Koch cũng được xác nhận tham gia, dù vai diễn của phần lớn nhân vật vẫn được giữ kín.

Việc Matt Reeves phải tạm thời rời đoàn phim vì lý do cá nhân khiến tiến độ của một trong những dự án được chờ đợi nhất DC Studios đứng trước một khoảng ngắt ngoài dự kiến. Tuy nhiên, với thời điểm phát hành hiện vẫn còn hơn một năm, tác động thực tế đến bộ phim vẫn chưa thể xác định.

The Batman Part II vốn đã trải qua không ít thay đổi trước khi bước vào giai đoạn ghi hình. Dự án nhiều lần bị lùi lịch phát hành và mất một khoảng thời gian dài để hoàn thiện kịch bản, trong khi thông tin về nội dung cũng được giữ kín. Warner Bros. vẫn khẳng định cam kết thực hiện phần tiếp theo và mong muốn sớm đưa quá trình sản xuất trở lại. Với khán giả đã chờ đợi The Batman Part II trong nhiều năm, khoảng thời gian tạm dừng này có thể tiếp tục kéo dài sự mong đợi dành cho bộ phim, nhất là khi dự án vốn đã nhiều lần trì hoãn trước khi chính thức khởi quay.