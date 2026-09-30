Hiểu đúng về "tiền trong thẻ ATM"

Trước hết, cần làm rõ một hiểu lầm phổ biến: thẻ ATM không phải là nơi "chứa" tiền theo nghĩa đen. Thẻ ATM chỉ là một công cụ, một chìa khóa điện tử để bạn truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình. Số tiền bạn có thực chất được lưu trữ trong tài khoản của bạn tại ngân hàng, không phải trên con chip hay dải từ của chiếc thẻ nhựa. Khi bạn thực hiện giao dịch, thẻ ATM sẽ gửi yêu cầu đến hệ thống ngân hàng để xác minh thông tin và thực hiện lệnh rút tiền, chuyển khoản hoặc thanh toán từ số dư tài khoản của bạn.

Vì vậy, câu hỏi "thẻ ATM chứa tối đa bao nhiêu tiền" thực chất là hỏi về hạn mức giao dịch mà ngân hàng cho phép bạn thực hiện thông qua thẻ ATM, dựa trên số dư tài khoản và các quy định của ngân hàng.

Các loại hạn mức giao dịch phổ biến của thẻ ATM

Các ngân hàng thường áp dụng nhiều loại hạn mức khác nhau để đảm bảo an toàn cho khách hàng và quản lý rủi ro. Những hạn mức này có thể được chia thành các nhóm chính sau:

Hạn mức rút tiền mặt: Tối đa và tối thiểu

Đây là loại hạn mức được quan tâm nhiều nhất. Hạn mức rút tiền mặt quy định số tiền tối đa và tối thiểu bạn có thể rút trong một lần giao dịch tại máy ATM, cũng như tổng số tiền tối đa có thể rút trong một ngày.

Hạn mức rút tiền tối thiểu mỗi lần: Thông thường, các ngân hàng quy định số tiền tối thiểu cho mỗi lần rút là 50.000 VNĐ hoặc 100.000 VNĐ. Điều này nhằm tối ưu hóa hoạt động của máy ATM và tránh các giao dịch quá nhỏ lẻ.

Hạn mức rút tiền tối đa mỗi lần: Giới hạn này thường dao động từ 2.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ tùy thuộc vào loại thẻ và ngân hàng. Một số máy ATM có thể cho phép rút tối đa 3.000.000 VNĐ/lần, trong khi các máy khác có thể là 5.000.000 VNĐ/lần. Giới hạn này cũng phụ thuộc vào mệnh giá tiền giấy có sẵn trong máy.

Hạn mức rút tiền tối đa mỗi ngày: Đây là tổng số tiền bạn có thể rút trong vòng 24 giờ. Hạn mức này thường cao hơn hạn mức mỗi lần rút, có thể từ 20.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ hoặc hơn, tùy thuộc vào loại thẻ và chính sách của ngân hàng. Với các loại thẻ cao cấp hơn như thẻ vàng, bạch kim, hạn mức này có thể được nâng lên đáng kể.

Hạn mức chuyển khoản: Tối đa và tối thiểu

Chuyển khoản qua ATM hoặc qua các kênh ngân hàng điện tử cũng có những giới hạn riêng.

Hạn mức chuyển khoản tối thiểu mỗi lần: Tương tự như rút tiền, hạn mức tối thiểu cho mỗi lần chuyển khoản thường là 10.000 VNĐ hoặc 50.000 VNĐ, tùy thuộc vào quy định của từng ngân hàng và kênh giao dịch.

Hạn mức chuyển khoản tối đa mỗi lần: Giới hạn này thường cao hơn hạn mức rút tiền mặt, có thể từ 50.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ cho mỗi lần giao dịch, đặc biệt khi thực hiện qua Internet Banking hoặc Mobile Banking. Đối với chuyển khoản tại ATM, hạn mức có thể thấp hơn, ví dụ 50.000.000 VNĐ/lần.

Hạn mức chuyển khoản tối đa mỗi ngày: Tổng số tiền bạn có thể chuyển khoản trong một ngày cũng được quy định. Hạn mức này có thể lên đến vài trăm triệu đồng hoặc thậm chí hàng tỷ đồng với các tài khoản VIP hoặc khi giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử đã được xác thực cao. Với thẻ ATM thông thường, hạn mức này thường dao động từ 100.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ.